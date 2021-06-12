В Ростове-на-Дону в День России прошел «Южный крестный ход»: паломники смогли поклониться мощам Александра Невского

Состоялось принесение ковчегов с его честными мощами и иконой для поклонения православных верующих в пределах Русской Православной Церкви.

12 июня у Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы прошел "Южный крестный ход". В рамках торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского, состоялось принесение ковчегов с его честными мощами и иконой для поклонения православных верующих в пределах Русской Православной Церкви.

Колокольный звон доносится по всему городу, паломники со всей округи стягиваются к белоснежному с сияющими куполами собору Рождества Пресвятой Богородицы. Церковный мужской и женский хор уже расположились внутри храма, их песнопение в сочетании с колоритом и блеском позолоченной церкви вызывает священный трепет. Несмотря на раннее утро выходного дня в помещении храма уже не протолкнуться, горожане получают благословение и ставят свечки. На службу пришли и представители казачества, и воспитанники детских корпусов, а также другие общественные объединения. Праздник нашего государства впервые совпал с православным чествованием.

- Мы вообще приезжие, из Ставрополя, решили зайти в самый известный храм города и как раз попали на службу - рассказывает глава семейства Константин. - Детям тоже хочется посмотреть на торжество: звон колоколов, торжественная обстановка - от этого так радостно.

Глава Донской митрополии: "Православная вера всегда объединяла людей, давала им мощь и силу, чтобы побеждать любого врага".

Еще одним подарком для всех православных станет то, что в Южном крестном ходу будет принесен ковчег с частью святых мощей благоверного великого князя Александра Невского. Он передан в возрождающийся соименный храм города Ростова-на-Дону из Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга. Данный храм воссоздается в северном жилом массиве в память об историческом соборе, некогда располагавшемся в донской столице, но взорванном в годы гонений на Церковь - в 30-х годах прошлого столетия.

- Переданный нам ковчег с мощами будет пронесен по Южному федеральному и Северо-Кавказскому округу, - рассказывает митрополит ростовский и новочеркасский Меркурий. - Существует предание, что именно 12 июня родился Александр Невский, и потому начало крестного хода было благословлено именно в этот день. Образ святого князя, который будет пронесен по всей стране, - это напоминание людям о подлинных ценностях в человеческой жизни, в истории государства. Православная вера всегда объединяла людей, давала им мощь и силу, чтобы побеждать любого врага.

Князь огромное влияние оказал на становление государства. Он был глубоко верующим человеком а еще дипломатом, воином. "Кто к нам пришел с мечом - от меча и погибнет": эти великие слова перефразированы из Евангельского текста, он знал слово Священного Писания и мог вдохновлять людей на подвиги.

Крестные хода посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского, проходят в четырех городах России.

Крестные хода, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского, проходят в четырех городах России.

- Очень символично для страны организовывать подобные крестные ходы. В Древней Руси в период поветрий, как сейчас называют пандемии, очень часто проходили крестные ходы . - рассказывает директор благотворительного фонда князя Владимира, Жанна Сергиенко. - Это возможность для верующих и православных помолиться и попросить о заступничестве нашего святого. День России - это день единения страны которое невозможно без почитания нашего великого прошлого.