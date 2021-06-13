Новости Ростова-на-Дону на 13 июня 2021: в Северном микрорайоне могут закрыть аквапарк «Осьминожек»

Собрали главные новости донской столицы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 13 июня 2021: что случилось за сутки. «КП» рассказывает о главных событиях города и области.
Департамент имущественно-земельных отношений требует освободить территорию аквапарка «Осьминожек». По данным арбитражного суда, собственник объекта нарушил условия договора, заключенного с администрацией. Землю компании передали для размещения парка. Однако в итоге на участке появились каток, аквапарк и коммерческие объекты, а доступ нему оказался ограничен.
Из-за сильных дождей затопило парк «Лога» в Каменском районе. Видео последствий появились в соцсетях. В итоге сотрудники устроили незапланированный субботник и буквально вручную устраняли последствия ливня.
Донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение. 13 июня прогнозируются сильные дожди, местами — с градом. Ветер усилится до 22 метров в секунду.
В честь Дня России ростовские волонтеры развернули флаг длиной 50 метров. Акция прошла с музыкальным сопровождением оркестра Южного военного округа. Музыканты исполнили гимн России.
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