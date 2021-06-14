Погода в Ростове-на-Дону на 14 июня 2021: каким будет начало недели

В донской столице пройдет небольшой дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 14 июня 2021 — публикуем прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый день недели.

Ночью температура воздуха составит плюс 15 — 17 градусов. Днем потеплеет до плюс 26 — 28 градусов. Днем пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также пройдут дожди. Ночью и утром прогнозируется туман. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14 — 19 градусов, днем — плюс 23 — 28 градусов.