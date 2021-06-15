Погода в Ростове-на-Дону на 15 июня 2021: ждать ли осадков в городе

Температура составит +26 - 28 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 июня 2021 — публикуем прогноз гидрометцетра. Рассказываем, каким будет первый рабочий день.

В ночь с 14 на 15 июня температура воздуха составит плюс 17 — 19 градусов. Днем на термометре будет плюс 26 — 28 градусов. Днем пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области также пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны сильные осадки. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер восточный и северо-восточный — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 15 — 20 градусов, днем — плюс 21 — 26 градусов.