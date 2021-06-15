Новости Ростова-на-Дону на 15 июня 2021: вырастет плата за услуги ЖКХ

Тарифы поднимутся с 1 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 июня 2021: рассказываем, что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

С 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХ. По данным донского правительства, тарифы поднимутся на 5,3 %. Больше остальных подорожает вывоз мусора — на 23 рубля. Так, за один кубометр нужно будет отдать не 425, а 448 рублей. Ранее мы писали, как изменится стоимость других услуг.

Подорожали также овощи и фрукты. По данным Ростовстата, с апреля цены на плодовоовощную продукцию выросли на 4 %. Кроме того, увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов — на 1,9%.

На проспекте Шолохова на месяц ограничили движение транспорта. Проехать нельзя на участке от 14-й Линии до дома № 11. Ограничения будут действовать до 14 июля.

С 15 по 18 июня в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Так, 15 июня без электричества останутся дома в Первомайском, Советском и Железнодорожном районах. Полный список адресов опубликован на сайте «Донэнерго».

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