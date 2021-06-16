Погода в Ростове-на-Дону на 16 июня 2021: штормовое предупреждение объявили в городе

В Ростове прогнозируют дожди и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 16 июня 2021 — публикуем прогноз. Рассказываем, какой будет погода в донской столице в середине недели.

По данным ростовского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит плюс 17 — 19 градусов. Днем на термометре будет плюс 28 — плюс 30 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы ветра до 12 —14 метров в секунду.

По Ростовской области температура воздуха ночью может достигать плюс 15 — 20 градусов, днем — плюс 24 — 29 градусов. Ночью и утром прогнозируется туман. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В донском управлении МЧС предупредили, что в Ростове и области могут пройти ливни в сочетании с грозой и градом. Ожидается шквалистое усиление ветра — до 20 — 23 метров в секунду.