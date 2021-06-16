Новости Ростова-на-Дону на 16 июня 2021: новые иски против семьи Бабаевых поступили в Аксайский суд

Главные события Ростова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 16 июня 2021 — подборка от «КП». Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки.

Новые иски в отношении семьи бизнесмена Карима Бабаева поступили в Аксайский районный суд. Как пояснили «КП» в суде, иски будут приняты к рассмотрению в течение нескольких дней. Предварительно известно, что заявления поступили от администрации района.

17 июня и 1 июля в Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь. В эти дни в городе пройдут выдача аттестатов и выпускные вечера. Спиртное продолжат продавать в заведениях общепита и магазинах беспошлинной торговли.

Уроженец Новочеркасска Николай Чуб отправится на Международную космическую станцию. Космонавт вошел в основной состав экипажа. Вместе с ним в экспедицию отправятся Олег Кононенко и Андрей Федяев.

15 июня поликлинику горбольницы № 20 закрыли на капремонт. Медпомощь пациентам будут оказывать в другом здании. График останется прежним — с 7.30 до 21.00.

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