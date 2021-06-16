В Новочеркасске вынесен приговор врачу-инфекционисту: в ее смену погиб двухлетний ребенок

Когда ребенка отвезли в детскую больницу, спасти его уже не удалось.

Врача городской инфекционной больницы в Новочеркасске суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. Почти два года назад во время ее дежурства погиб двухлетний мальчик. Как сообщает портал 1rnd.ru, ребенок умер он от гнойного менингоэцефалита, а лечили его от ОРВИ.

НАЧАЛОСЬ С ТЕМПЕРАТУРЫ

По данным судебных материалов, мальчик заболел еще в октябре 2019 года — у ребенка тогда поднялась температура. Мама дала сыну жаропонижающий препарат и вызвала скорую помощь. Медики провели осмотр, поставили диагноз ОРВИ и выписали четыре препарата, которые были в домашней аптечке семьи, а также рекомендовали на следующий день показать ребенка педиатру.

На следующий день, мальчик чувствовал себя хорошо. Списав вчерашнюю температуру на режущиеся зубы, мама не давала ребенку назначенные таблетки и не обратилась в медучреждение.

КРОМЕ МАЗКА АНАЛИЗОВ НЕ БРАЛИ

Вечером следующего дня ребенку стало хуже: появился жар и рвота. Когда домой пришел отец семейства, вызвали скорую помощь. Медики диагностировали отравление и забрали ребенка вместе с мамой в городскую инфекционную больницу.

Согласно материалам дела, при поступлении больного врач, которая была на дежурстве, взяла у него мазок и измерила температуру. На следующий день у ребенка скакала температура от 35 до 40 градусов, но медики не брали никаких анализов и не проводили обследований. Позже сотрудники лечебного учреждения объяснили этот факт тем, что один врач-лаборант на тот момент уволилась, а второго не было в городе.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ

А позже на смену вышла доктор, которой в итоге вынесли приговор. По ее словам, ребенок в тот день был в норме: ясное сознание без признаков поражения нервной системы, сам пил. Единственный видимый симптом — заложенный нос.

Ночью того же дня мальчику стало значительно хуже — он пожаловался на сильную головную боль. После осмотра дежурной медсестрой ребенку дали обезболивающее, и он уснул.

На следующий день у мальчика стали синеть губы. Тогда медики вызвали скорую, чтобы срочно отвезти ребенка в детскую больницу. По прибытию туда, больного и маму поместили в приемный покой, а через время сказали, что сын умер. Диагноз стал известен позже.

НЕ БЫЛ ПРИВИТ ОТ МЕНИНГИТА

В деле указано, что за те дни, что малыш провел в больнице, ему не сделали анализы, не ставили капельниц. Как оказалось, ребенок не был привит от менингита. При том что эта прививка входит в национальный календарь.

В результате дежурившая врач была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Приговор суда предусматривает 2,5 года ограничения свободы и запрет заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

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