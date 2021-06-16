Не забыла первый поцелуй: ростовчанка ищет возлюбленного, с которым рассталась полвека назад

Татьяна и Виктор познакомились, когда им было по 18 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону пенсионерка ищет первую любовь, которую повстречала почти полвека назад. 72-летняя Татьяна позвонила в редакцию «КП-Ростов-на-Дону» и рассказала, как потеряла связь с давним поклонником, но до сих пор не может его забыть.

ВЛЮБИЛАСЬ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ

Летом 1967 года 18-летняя Татьяна окончила курсы Ростовского просветучилища и стала библиотекарем. После учебы ее и подругу на месяц отправили в слободу Большая Мартыновка. Местные так были рады новым людям, что сразу «закатили» в их честь праздничный ужин. Здесь Татьяна и повстречала ровесника, который сразу ей приглянулся.

— Мы все общались, веселились, и я потеряла счет времени. Пора домой — а на дворе уже темно, страшно. Один из парней вызвался меня проводить. Его звали Виктор Доценко, ему было 18, — вспоминает Татьяна.

После той прогулки наша читательница влюбилась в нового знакомого. Однако пообщаться с ним не удалось — через три дня его забрали в армию.

ОБЕЩАЛА ЖДАТЬ

Но и Виктора «зацепила» практикантка из Ростова. Он пригласил ее на проводы, а на вокзале, прямо на перроне, признался в чувствах.

— Виктор сказал, что я ему очень понравилась. Спросил, буду ли я ждать его из армии. Я обещала ждать. И он меня поцеловал. У меня это был первый поцелуй.

За тот месяц, что Татьяна была в Мартыновке, Виктор написал ей два письма. Говорил, что любит ее и ждет с ней встречи. Девушка не успела ответить на письма, слишком много было хлопот в сельской библиотеке. Связь с молодым человеком прервалась.

ТЕЛЕГРАММА СПУСТЯ ДВА ГОДА

Однако сам Виктор долго не мог забыть девушку. Спустя два года он через общих знакомых разыскал ростовский адрес Татьяны и отправил ей поздравления с днем рождения.

— Телеграмма была из Москвы, но адрес был какой-то странный. Не помню точно, что, но что-то меня смутило. Я не понимала, дойдет мой ответ или нет. Молодая была, не сообразила, что можно было уточнить на почте.

Татьяна связала жизнь с другим мужчиной, но так и не забыла Виктора из Большой Мартыновки. Очень уж запал ей в душу простой деревенский парень.

— Я все время о нем вспоминала. У нас были такие чистые отношения. Виктор был таким хорошим, скромным парнем. До сих пор не могу успокоиться. Как сложилась его судьба? — говорит Татьяна.

АЛЛО!

Если Вы знаете, как связаться с 72-летним Виктором Доценко, звоните в редакцию "КП - Ростов-на-Дону" по номеру: 8 (863) 333-24-22. Татьяна очень ждет помощи от неравнодушных людей.