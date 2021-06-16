Запретная любовь: молодой любовник дончанки соблазнил ее дочь-подростка

16-летняя девочка вступила в интимные отношения с любовником матери Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Страсти, напоминающие сценарий набоковской «Лолиты», развернулись в одном из небольших донских городков. Одинокая местная жительница, воспитывающая дочь-подростка без отца, выбивалась из сил на работе, чтобы дать своей красавице Алине (имя изменено – прим. ред.) достойное будущее.

Правда, с учебой, как мать не билась, у девочки дела складывались не лучшим образом. Потому после девятого класса она ушла учиться в ПТУ. Но, тем не менее, 40-летняя Ирина (имя изменено – прим. ред.), верила, что красавицу-дочь ждет светлое будущее.

Ради этого женщина старалась еще больше работать в местном охотхозяйстве, в тайне мечтая, что когда-нибудь и она встретит свое женское счастье.

И вдруг за Ириной начал ухаживать сосед. Правда, у 25-летнего мужчины была смутная биография. За плечами – несколько уголовных дел, в том числе и по статьям «Насильственные действия сексуального характера», а также более мелкие преступления – угон и грабеж.

Но, как рассказал источник в правоохранительных органах региона, Ирина верила, что люди меняются. Она решила, что мужчина все осознал и исправился, поэтому дала ему шанс.

Все чаще кавалер захаживал к матери и к дочке в гости, оставался на ночь. А Ирина буквально расцвела! Она верила, что вот, наконец, и ей улыбнулось женское счастье.

Но однажды она вернулась с работы чуть раньше и застала своего жениха в постели с собственной 16-летней дочерью.

Ирина тут же побежала писать заявление в полицию. Ну а позже, уже на допросе, выяснилось, что чувства у мужчины и юной девочки вспыхнули внезапно. А сексуальная близость произошла по обоюдному согласию.

Тем не менее, этот факт не стал основанием для прекращения уголовного преследования.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Если дело дойдет до суда и вину дончанина признают, то он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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