Новости Ростова-на-Дону на 17 июня 2021: тела троих человек нашли в квартире многоэтажки

Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 июня 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Таганрог сравнили с Италией, Бразилией и Крымом в сюжете передачи на Первом канале. Авторы сюжета утверждают, что город понравится ценителям архитектуры и истории. Кроме того, съемочная группа побывала в Богудонии и узнала местные гастрономические пристрастия. Жареную тюльку корреспонденты назвали «азовским серебром».

Тела троих человек обнаружили в квартире одной из многоэтажек в Советском районе. Погибшими оказались молодые мужчины — на вид им около 30 лет. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло стать отравление сильнодействующими препаратами.

В дни выдачи аттестатов и выпускных вечером в Ростове запретят продавать алкоголь. По данным администрации, спиртное нельзя будет купить 17 июня и 1 июля. Ранее «КП» публиковала полный список ограничений продажи алкоголя в Ростовской области.

В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, 17 июня ветер может усилиться до 15 — 20 метров в секунду, при грозе — до 25 метров в секунду. Высота волн при этом может достигать 0,8 — 1,3 метра. Кроме того, по области пройдет дождь с градом.

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