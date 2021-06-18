Погода в Ростове-на-Дону на 18 июня 2021: каким будет конец рабочей недели

В городе снова прогнозируют дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 18 июня 2021 — прогноз гидрометцентра. Рассказываем, ждать ли осадков в пятницу.

В городе снова пройдут дожди с грозой. Временами возможны сильные осадки. Ветер северо-восточный и восточный — до 7 — 12 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать — до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 17 — 19 градусов, днем — до плюс 25 — 27 градусов.

В большинстве районов Ростовской области также пройдут дожди. В отдельных районах прогнозируют сильные осадки, ливни в сочетании с грозой, градом. Возможно шквалистое усиление ветра — до 20 — 23 метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс 17 — 22 градуса, днем — плюс 22 — 27 градусов.