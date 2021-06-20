Новости Ростова-на-Дону на 20 июня 2021: возможное открытие аксайских рынков прокомментировали власти

Рассказываем, что случилось в Ростове и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 20 июня 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях в донской столице и области.

Власти прокомментировали информацию о том, что аксайские рынки могут открыть. В частности, СМИ сообщали о том, что временное разрешение на работу могут получить предприниматели «Атланта». Областные власти ответили, что такие данные «не находят подтверждения со стороны правительства». При этом уточняется, что решение о запрете торговой деятельности или его запрете принимают судебные органы.

С 21 июня в трех районах Ростова ограничат подачу горячей воды. Речь идет о следующих участках в пределах: набережная — Сиверса — Пушкинская — Театраный — Шолохова — 22 и 21 Линии. Ограничения также коснутся домов, находящихся в Северном микрорайоне и Темернике.

С понедельника изменится расписание автобусов № 700 «Ростов - Платов». По данным областного минтранса, транспорт будет отправляться с Привокзальной площади с 6.30 до 19.30. Ходить автобусы будут каждые полчаса.

В администрации пообещали до 22 июня отремонтировать дороги, разрушенные из-за дождя. Новый асфальт уложат на 11 улицах: Нижненольной, 13-й Линии, 1-й Пролетарской, В. Ходоша, Грациозной, Каскадной, Текучева, Сиверса, Приволжском, Университетском и Крепостном.

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