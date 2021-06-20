Погода в Ростове-на-Дону на 20 июня 2021: каким будет воскресенье

Температура воздуха составит +32 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 20 июня 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, в городе снова ожидается жара.

Ночью температура воздуха составит плюс 19 — 21 градус. Днем на термометре будет плюс 30 — 32 градуса. Осадков в этот день не предвидится. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 17.

По Ростовской области осадков также не ожидается. Прогнозирует сильный ветер — до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс 18 — 23 градуса, днем — до плюс 28 — 33 градусов.