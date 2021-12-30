В этом году родители смотрели выступление малышей через камеру в «Скайпе»: воспитатель детского сада рассказала, как проходят утренники в эпоху ковида

Новогодний утренник в этот раз обошелся без родителей в зале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как прекрасно быть ребенком: ходишь в садик, спишь днем, за хорошее поведение получаешь игрушки и вселенскую любовь, и даже самые мелкие победы вызывают у родственников бурю эмоций. Сделал подделку из пластилина - получи от бабули звание самого талантливого в роду, рассказал стишок про дуб зеленый - дедушка тут же стал пророчить звание будущего Пушкина. Вот бы сейчас кто-нибудь хвалил за дневной сон и съеденную кашку на обед! Но, увы, девство бывает лишь однажды, и именно поэтому так ценно беречь каждый его миг. Я бы сейчас с удовольствием сыграла злую колдунью на новогоднем утреннике, и под громкие овации из зала забрала бы из рук деда Мороза сладкий приз. Но, как оказалось, некоторые малыши показывают сценки не перед залом мам и пап, а перед камерой ноутбука. Правда, подготовка от этого не становится менее ответственной, рассказывает младший воспитатель детского сада Марина Шурова (фамилия изменена - прим. автр.)

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» пообщались с девушкой, чтобы узнать, как современные детки встречают новый год, в какие костюмы наряжаются, и правда ли, что хиты из Тиктока добрались и до детского сада.

Детвора начинает готовиться к выступлению за два месяца до Нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕСТО БУМАЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПЛАНШЕТ

- Работаю в садике чуть больше года. Дело это хоть и не легкое, но зато столько любви и искренних эмоций вы не получите ни в одном другом месте. Эти детки порой выдают такие фразочки, что иной раз думаешь, что в теле ребенка живет умудренный опытом философ с тонким чувством юмора. Чего только стоят праздничные утренники! Пожалуй – это одна из самых любимых частей работы. За два месяца до Нового года все зайчики, снежинки, медвежата, елочки и принцессы усердно готовятся к выступлению. Сценарий всегда придумывает музыкальный руководитель, он же и решает, кто в чем будет.

Ну а дальше начинается самый настоящий квест для родителей с поиском нужного костюма и заучиванием стишка. Если со вторым возникают трудности, на выручку приходят доблестные воспитатели со сценарием. И если раньше их нужно было распечатывать на листах, то теперь подсказывать реплику лисички-сестрички можно, подглядывая в планшет. Хотя после всех репетиций мы знаем слова каждого наизусть.

Кажется, роль Снежинки на утреннике передается от мамы к дочке из поколения в поколение Фото: Алексей БУЛАТОВ

СНЕЖИНКА - ЭТО БРЕНД И ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

- Хотя во время утренника все может пойти далеко не по сценарию. Например, недавно у нас было новогоднее выступление. Спели песенки, рассказали стишки, и тут самое время для танца снежинок - пожалуй, эта традиция как минимум ровесница бабулиного сервиза. Быть Снежинкой - это уже бренд, и он передается из поколения в поколение. Уверена, что у многих из вас найдется фотография в белом платье и чешках возле елочки.

Так вот, кружатся наши красавицы, как тут, одна из них спотыкается и падает, но без истерик и слез, а со стойкостью настоящей актрисы. Вы бы видели, как грациозно малышка обыграла все это мимикой и жестами, и не на секунду же не остановилась, вроде бы так и задумано. Вот это я понимаю - чистая импровизация и стойкость духа. Оскар, пожалуйста! А еще в этом году многие ребята из нашей группы танцевали под современные песни из Тиктока, ну а точнее под самую приличную их подборку. Все-таки от социальных сетей никуда не денешься, даже если тебе лишь пять. Дети могут не знать, кто такие Хрюша и Степаша, зато хиты Давы и Милохина от зубов отскакивают.

УТРЕННИК В «СКАЙПЕ»

- Песенки песенками, но какой Новый год без костюма? Родители соревнуются, кто во что горазд. Тут тебе и самодельные варианты из подручных средств, и купленные в магазинах, и даже сшитые на заказ. Но больше всего меня сразил костюм Каркуши из передачи «Спокойной ночи, малыши!» Для этой роли малышку нарядили в кофту с перьями и черную фатиновую юбку. А на голове соорудили целую конструкцию из картона, которая напоминала клюв. На фоне принцессок и снежинок смотрелось очень необычно...

Жаль только в этом году родители не смогли лично присутствовать в актовом зале - пришлось довольствоваться камерой в скайпе. Из-за ситуации с короновирусом руководство нашего садика решило устроить технологичный утренник. Все проходило как и всегда, только вместо зрителей стоял ноутбук с прямой трансляцией. Мамы и папы наблюдали за выступлениями в режиме реального времени. Конечно, ничего не может заменить живых эмоций, но современные проблемы требуют современных решений. К счастью, на настроении в зале это никак не отразилось: станцевали, спели, наряды показали, еще и сладкие призы получили. А что может быть лучше?

Мамы хоть и не смогли поддержать малышей из зала, но какая уже разница, когда раздают сладкие подарки? Фото: Алексей БУЛАТОВ

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