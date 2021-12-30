Квесты в музеях и советские игрушки: какая новогодняя программа ждет жителей Ростовской области

На Дону готовятся к встрече Нового года
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вскоре под бой курантов мы встретим новый, 2022 год. После праздничной ночи жителей Ростовской области ждут январские каникулы, которые можно провести насыщено и ярко.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, музеи области подготовили для посетителей праздничные программы.
- Там пройдут квесты, выставки, мастер-классы, тематические экскурсии, интерактивные занятия, - рассказали в ведомстве.
КАНИКУЛЫ В МУЗЕЯХ
Так, ростовский областной музей краеведения приглашает на выставку коллекции ранних советских игрушек и новогодних украшений, фигурок и статуэток.
Волгодонский эколого-исторический музей устраивает фольклорно-этнографический праздник для особых ребят «У зимних ворот игровой хоровод!».
В Аксайском военно-историческом музее «Новогоднее волшебство» пройдет тематическая выставка.
Ростовский областной музей изобразительных искусств устраивает экскурсии, новогодние представления и мастер-классы.
Таганрогский художественный музей в период зимних каникул проведет мероприятие «Пришла Коляда накануне Рождества».
А в Азовском музее-заповеднике ежедневно со 2 по 9 января можно будет посетить тематическую экскурсию по выставке «Екатерина II: путь к трону» Государственного исторического музея. В донской публичной библиотеке состоится книжная выставка и выставка-конкурс «Арт-елка – 2022».
А ЧТО В ТЕАТРАХ?
Ростовский государственный музыкальный театр для самых маленьких зрителей подготовил сказку «Три поросенка».
На большой сцене зрителей ждет балет «Щелкунчик» и о Коньке-Горбунке.
В музыкальном театре пройдет концерт «Мелодии новогодней ночи».
- «Новогодние приключения барона Мюнхгаузена, или В поисках невероятных сокровищ» по мотивам Эриха Распе можно посмотреть в Ростовском государственном театре кукол имени Былкова, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
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