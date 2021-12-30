Квесты в музеях и советские игрушки: какая новогодняя программа ждет жителей Ростовской области

На Дону готовятся к встрече Нового года Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре под бой курантов мы встретим новый, 2022 год. После праздничной ночи жителей Ростовской области ждут январские каникулы, которые можно провести насыщено и ярко.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, музеи области подготовили для посетителей праздничные программы.

- Там пройдут квесты, выставки, мастер-классы, тематические экскурсии, интерактивные занятия, - рассказали в ведомстве.

КАНИКУЛЫ В МУЗЕЯХ

Так, ростовский областной музей краеведения приглашает на выставку коллекции ранних советских игрушек и новогодних украшений, фигурок и статуэток.

Волгодонский эколого-исторический музей устраивает фольклорно-этнографический праздник для особых ребят «У зимних ворот игровой хоровод!».

В Аксайском военно-историческом музее «Новогоднее волшебство» пройдет тематическая выставка.

Ростовский областной музей изобразительных искусств устраивает экскурсии, новогодние представления и мастер-классы.

Таганрогский художественный музей в период зимних каникул проведет мероприятие «Пришла Коляда накануне Рождества».

А в Азовском музее-заповеднике ежедневно со 2 по 9 января можно будет посетить тематическую экскурсию по выставке «Екатерина II: путь к трону» Государственного исторического музея. В донской публичной библиотеке состоится книжная выставка и выставка-конкурс «Арт-елка – 2022».

А ЧТО В ТЕАТРАХ?

Ростовский государственный музыкальный театр для самых маленьких зрителей подготовил сказку «Три поросенка».

На большой сцене зрителей ждет балет «Щелкунчик» и о Коньке-Горбунке.

В музыкальном театре пройдет концерт «Мелодии новогодней ночи».

- «Новогодние приключения барона Мюнхгаузена, или В поисках невероятных сокровищ» по мотивам Эриха Распе можно посмотреть в Ростовском государственном театре кукол имени Былкова, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

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