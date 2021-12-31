7 000 за гирлянду: Проверили гирлянды в ростовских магазинах на безопасность и требования Роспотребнадзора

Новогоднее настроение начинается от 200 рублей с "хвостиком", но и 7 тысяч - не предел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Нового года осталось несколько часов. Некоторые ростовчане нарядили елки еще в первых числах декабря, а кто-то по старой доброй традиции приступит к этому лишь 31 числа. Нужно не только красиво украсить вечнозеленое деревце, но и выбрать гирлянду. Сложность заключается в том, что сверкающие огонечки грешат своей недолговечностью.

Недавно Роспотребнадзор опубликовал требования, на которые стоит опираться при выборе гирлянды. Всего их 12: наличие знака ЕАС, месяц и год изготовления, наименование организации, указание марки, типа или модели товара, наличие основных характеристик, название страны изготовления, правила эксплуатации, требования к хранению, наличие мер при обнаружении неисправности, информация о назначении елочной гирлянды, указание импортера. И вся информация должна быть на русском языке.

Прочитав все пункты рекомендаций «КП - Ростов-на-Дону» решили обойти донские магазины и проверить гирлянды на качество.

СНАЧАЛА КУПИ, ПОТОМ ПРОВЕРЯЙ

Начали свой обход с местных уличных рынков. Здесь вам огонечки на любой вкус, цвет и кошелек. В наличии не только стандартные гирлянды, и необычной формы. Цены на всю эту красоту начинаются от 300 рублей. Но есть одно но - продавец не дает никаких гарантий. Единственное, что можно сделать, не отходя от прилавка - проверить рабочее состояние огоньков.

- У нас прямые поставки с Китая, - говорит продавец.

Следующей нашей точкой проверки стал небольшой магазин с разной мелочью. Тут уже гирлянды запакованы в коробки, все чинно-благородно. Да и цены ниже, чем на рынке. Всего 212 рублей за пять метров новогодней мигалки.

Берем коробку и подробно проверяем на наличие всех критериев Роспотребнадзора.

Покупая гирлянду, придется все-таки потратить пару минут на изучение инструкции. Фото: ПОПОВА Екатерина

Первое, что бросается в глаза - значок ЕАС. Это значит, что гирлянда подлежит подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. Имеется и название страны производителя - Китай, город Нинбо. Рядом указан и импортер. В требованиях также говорится о дате изготовления. Смотрим - тоже присутствует. Производитель даже указал меры предосторожности, условия хранения и напомнил, что перед использованием обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией.

Однако есть нюанс - в магазине гирлянду на рабочее состояние проверить нельзя. Узнать, попались ли вам огонечки с браком, можно только после покупки у себя дома.

ВЫДЕРЖИТ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ И АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ

Следующей точкой нашего гирляндного маршрута стал профессиональный магазин электрики. Но цены здесь далеки от 200 рублей. Шесть метров новогодней гирлянды обойдется в четыре тысячи рублей. За эти деньги производитель предлагает супер-современного стиля красоту. Если вы думали, что дороже и быть не может, то ошибаетесь. Здесь же рядом лежат огонечки за шесть и семь тысяч. А список их супер-способностей гораздо выше, чем у гирлянды за четыре тысячи. Кроме современного дизайна, эти «золотые» гирлянды будут работать в экстремальных условиях - от -40 градусов до +40.

Ростпортебнадзор предъявляет строгие требования к гирляндам. Фото: ПОПОВА Екатерина

Кроме больших ценников, продавцы предлагают проверить товар на мигание прямо в магазине. А что касается требований Роспотребнадзора, то здесь нет никаких недочетов - все необходимое указано на упаковке.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОТЗЫВАХ

Кроме обычных магазинов мы решили посмотреть разноцветные огоньки и в онлайн-магазинах. В поисковой строке забиваем слово «гирлянды», и на наш запрос магазин выдает тысячи товаров. Тут вам гирлянды и одного цвета и разных, и большие, и маленькие, и стандартной формы, и в виде снежинок. Кстати, кроме характеристик товара, в онлайн-магазине можно почитать отзывы. Однако, на один и тот же товар отзывы противоречивые. Одни пишут, что работает, другие - жалуются, что быстро пришла в негодность. Получается, покупая гирлянду в Интернете, вы берете кота в мешке. Характеристики есть, фото товара тоже, но вот каким придет товар - узнаете после покупки.

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