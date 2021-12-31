Осторожно, фейерверк: Донские спасатели рассказали о правилах безопасности в новогоднюю ночь

Вскоре небо над Ростовом озарят салюты Фото: Дарья ИВАНОВА

Вскоре под бой курантов мы будем встречать новый год. В эту ночь небо над Ростовом будут озарять салюты и фейерверки. Вот только это красивое зрелище может обернуться бедой, если забыть о правилах безопасности.

В донском МЧС рассказали, что можно делать, а что нет при запуске фейерверков.

- Обращение с пиротехническими изделиями должно осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации, - сказали в ведомстве.

Строго запрещается запускать пиротехнику в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи.

Нельзя использовать пиротехнику на сценических площадках во время концертов.

Сама же площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

- Нельзя направлять фейерверки в сторону людей, держать горящую петарду в руках, приближаться к горящему изделию менее чем на 5-10 м, наклоняться над пиротехническим изделием, - прокомментировали специалисты.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ

Если петарда не сработала, то не стоит пытаться поджечь фитиль еще раз. Детям пользоваться пиротехникой категорически запрещено.

Также надо помнить и об ответственности, предусмотренной за несоблюдение утвержденных норм и правил.

- За нарушение правил пожарной безопасности горожанам грозит предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, если запуск фейерверка привел к пожару, порче чужого имущества, причинению вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Если же причинен ущерб свыше 250 тысяч рублей возможно привлечение и к уголовной ответственности.

АЛЛО!

В случае возникновения непредвиденной ситуации при использовании пиротехники обращайтесь за помощью по номеру 112.

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