Катастрофа в супермаркетах: ростовчане часами стоят в очередях к кассам

Толпы людей ждут своей очереди, чтобы оплатить продукты Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

До Нового года остались считанные часы, а ростовчане в преддверии праздника срочно покупают продукты к столу. Из-за большого количества людей в супермаркетах произошел настоящий аврал.

Причем, недовольны как покупатели, так и продавца. Так, по словам сотрудницы гипермаркета, расположенного в Западном микрорайоне на улице Доватора, персонал устал клеить таблички с ценой на товар.

- Ценники исчезают, такое ощущение, что их снимают покупатели! Особенно заметно это на точках, на которых стоит алкоголь со скидкой, - рассказала продавец корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Но и покупателей немало поводов для негативных эмоций.

Так, уже с утра, 31 декабря, торговый зал супермаркета в Левенцовском микрорайоне «ломился» от очередей.

По словам очевидцев, очереди начинались практически с середины зала. Чтобы оплатит покупки, сотни людей по часу стояли, ожидая доступа к кассиру.

Часть касс оказались закрытыми Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Кассы самообслуживания тоже не выход, к ним также стоят толпы людей, - говорит ростовчанка.- Но, что самое возмутительное, треть касс просто не работает.

В магазине это объяснили тем, что просто нет сотрудников, которых можно поставить на кассы. По словам еще одного жителя донской столицы, такая же картина наблюдалась и вчера, 30 декабря.

- Я как увидел толпу людей, то сразу отказался от шоппинга. Жена просто оформила онлайн-доставку, - сказал ростовчанин корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Ранее мы писали, что в городе продлили работу общественного транспорта. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут курсировать до трех часов утра.

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