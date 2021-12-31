В Ростовской области из-за хлопка газа в многоквартирном доме ранен человек

На месте ЧП работают специалисты газовой службы
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области, в Сальске, в пятницу, 31 декабря, в Сальске произошло ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В пятиэтажном доме на улице Островского, 63 Б, в квартире на втором этаже, произошел хлопок газовоздушной смеси. В экстренной службе отметили, что возгорания не последовало.
Однако хлопок был такой силы, что из квартиры посыпались стекла.
- Целостность здания не нарушена, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.
Эвакуация жильцов не проводилась. Пострадала девушка. У нее обожжены руки. Дончанку госпитализировали в больницу.
На месте работает газовая служба.
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