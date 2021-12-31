В Ростовской области из-за хлопка газа в многоквартирном доме ранен человек

На месте ЧП работают специалисты газовой службы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области, в Сальске, в пятницу, 31 декабря, в Сальске произошло ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятиэтажном доме на улице Островского, 63 Б, в квартире на втором этаже, произошел хлопок газовоздушной смеси. В экстренной службе отметили, что возгорания не последовало.

Однако хлопок был такой силы, что из квартиры посыпались стекла.

- Целостность здания не нарушена, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Эвакуация жильцов не проводилась. Пострадала девушка. У нее обожжены руки. Дончанку госпитализировали в больницу.

На месте работает газовая служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Ларина произошел взрыв бытового газа

Есть пострадавший, он получил ожоги (подробнее)