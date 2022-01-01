Смертельные пожары и ДТП, забег трезвости и Дед Мороз на Вокзале: как начался 2022 год на Дону

Первый день 2022 года для многих не задался

По мнению представителей экстренных служб, новый 2022 год начался сравнительно спокойно — никаких крупных ДТП или коммунальных аварий. Новогодняя ночь была освещена яркими фейерверками, а утро многие ростовчане провели по-спортивному. Но сразу в нескольких городах произошли трагедии — не все пережили 1 января. Что и где произошло в первые дни нового года, «КП — Ростов-на-Дону» собрала самые главные новости.

ПОЖАРОВ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

В канун Нового года, 31 декабря, огнеборцы региона всего шесть раз выезжали на пожары. Оно и понятно: все суетились с последними приготовлениями к празднику. А после боя курантов за первые только восемь часов 2022 года было уже 11 вызовов. В половине первого новогодней ночи в Таганроге у мужчины в руке взорвалась петарда. Получив помощь медиков на месте, он отказался от госпитализации. А утром в Батайске в пожаре пострадали женщина 59-ти лет и 9-летний ребенок.

Не обошлось без жертв. Рано утром 1 января, в 6.57, поступило сообщение о пожаре в Ростове. Экстренным службам пришлось эвакуировать 40 человек из девятиэтажки на улице Оганова. Загорелась одна из квартир: в огне пострадал человек, его госпитализировали с ожогами.

В пожарах погибли двое мужчин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

А в разгар дня непотушенные сигареты привели к гибели сразу двух человек. В 14.03 в Шахтах был ликвидирован пожар в переулке Дундича, в котором из-за неосторожного обращения с огнем погиб 46-летний мужчина. Часом позже, в 15.09, пожарные ликвидировали возгорание в Ростове, на улице Тургеневской. От полученных ожогов скончался мужчина 60-ти лет.

ВЕЧЕРНЕЕ ДТП

Новый год — это для многих домашний праздник, когда за руль садиться не приходится. Но вечером первого января в Аксайском районе 57-летний водитель на «Ниссан Примера» сбил пешехода, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм пешеход, 35-летняя женщина, скончалась. ЧП произошло в станице Грушевской.

ПОЙМАЛИ ВАНДАЛА

В новогоднюю ночь "непризнанный художник" решил изрисовать новый баннер на гостинице "Московская". Он не только попал на камеры наружного наблюдения, но еще и был замечен проезжающими мимо представителями правоохранительных органов. Был пойман на месте и понесет наказание.

А баннер повесили на историческое здание, которое ждет реставрации, перед Новым годом.

Вандал успел изрисовать новый баннер на гостинице в центре Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

98 НОВЫХ ЖИЗНЕЙ

В первый день Нового года на свет появились 98 маленьких дончан. Это немногим меньше, чем год назад, 1 января 2021 года, когда родились 107 малышей.

Всего же за минувший год на Дону родилось почти 35 тысяч детей. В том числе 350 двоен и три тройни. Причем более 500 детишек увидели свет благодаря процедуре ЭКО. Всего за год в Ростовской области было сделано 1450 процедур экстракорпорального оплодотворения.

За минувший год на Дону появилось почти 35 тысяч малышей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАЧАЛИ ГОД СПОРТИВНО

Если для кого-то утро 1 января началось ближе к вечеру, то для полутора тысяч ростовчан оно было действительно бодрым. В 11 часов от парка Горького стартовал традиционный забег «Побегай 1 января». Любители спорта пробежали по Пушкинской до Театральной площади и завершили бег у Публичной библиотеки. Бежали целыми семьями, а многие еще и в карнавальных костюмах!

На старт вышли около полутора тысяч ростовчан. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

ВСТРЕТИЛИ СКАЗКУ

А уже второго января к нам в гости приехал сам Дед Мороз из Великого устюга на новогоднем экспрессе. Поезд Мороза и Снегурочки встречали дети и родители на главном жд вокзале. Зимний волшебник приветствовал ребят, а его сказочная свита показала детишкам яркое представление.

Сам поезд в пути уже почти месяц - с пятого декабря. Он совершает остановки в 36 городах 31-го региона.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

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