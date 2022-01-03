Проглотить 12 виноградин и прогуляться с чемоданом: переехавшая в Мексику ростовчанка рассказала о местных новогодних традициях

Фото: instagram.com/tudagdenasnet.

Ростовчанка Ольга Ширлинг около десяти лет живет в Мексике. Она рассказала, как празднует Новый год в жаркой стране, не забывая о родине, но придерживаясь местных традиций.

ГЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Главная традиция, как и в России, — праздничный ужин с семьей и друзьями. Готовят много и вкусно: на стол ставят фаршированную индейку, свиную корейку, местные блюда, например, позоле — суп из кукурузы и мяса.

Фото: instagram.com/tudagdenasnet.

Есть и традиции, которые россиянам могут показаться необычными. Например, под бой курантов нужно проглотить 12 виноградин.

—12 виноградин — бомбическая традиция. Каждый за столом берет ягоды и загадывает желание на каждую из них. И нужно быть быстрым, как молния, чтобы успеть под бой курантов загадать все 12 желаний и тем самым обеспечить себе счастливый год, — рассказывает Ольга.

Желающим путешествовать мексиканцы советуют прогуляться по кварталам с чемоданом. При этом чем дальше пройдешь с чемоданом, тем дальше улетишь в новом году.

Перед празднованием в Мексике принято устраивать уборку. Люди не просто убирают, а «выметают из дома всю нечисть и плохое настроение».

Фото: instagram.com/tudagdenasnet.

СТОЛ «ИЗ ДЕТСТВА» и «РУССКИЙ САЛАТ»

Россияне встречают Новый год на восемь часов раньше мексиканцев. Ольга начинает отмечать с родными из друзьями из России.

— Когда у моих бьют куранты, я отставляю в сторону все дела и откупориваю первую бутылку шампанского. Звоню маме, друзьям и начинаю праздновать на полном основании и так до мексиканского Нового года.

Ростовчанка накрывает стол «из детства», хотя и не все блюда просто приготовить. Так, главный ингредиент для «селедки под шубой» в Мексике на вес золота, поэтому девушка готовит салат с лососем. А вот «Оливье» Ольга готовит редко, говорит, что в детстве его переела. Кстати, это блюдо мексиканцы знают и называют его «русским салатом».

СТРАНА КРЕАТИВЩИКОВ

К Новому году и Рождеству мексиканские города преображаются. Снега здесь нет, но праздничное настроение создают с помощью украшений: елочек, рождественских венков, цветочных композиций и снеговиков из надувных шаров. Есть и те, что можно встретить только в этой стране, например, так называемые пиньяты – полые игрушки.

— Это не просто шары, а фигуры супергероев или злодеев, звезды или принцессы. Еще мексиканцы наряжают вертеп: Мария, Иосиф, сено, люлька. И незаметно в ночь на 25е декабря подкладывают в люльку фигурку Иисуса.

Фото: instagram.com/tudagdenasnet.

ПИСЬМА НЕ ДЕДУ МОРОЗУ, А ВОЛХВАМ

В отличие от России в Мексике нет длительных новогодних каникул, выходной только 1 января. Но мексиканцы отмечают также Праздник трех волхвов 6 января.

Согласно преданию, в этот день три короля с Востока преподнесли дары «царю царей» — новорожденному Иисусу. Один из них Мельхиор дал мирру как символ человека. Другой Гаспар преподнес ладан как символ Бога. А Бальтазар дал золото.

— Мы пишем письма Деду Морозу или Санте, а мексиканцы трем волхвам. И у каждого просят подарки. Но они еще волхвов и подкармливают – оставляют воду и еду.

Есть и такая традиция. Люди пекут круглый кекс с дыркой под названием Роскон де рейес. Внутри угощения прячут маленькую фигурку Иисуса. Правда счастливчику, которому она попадется, достанется не приз, а организация всего праздника.

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