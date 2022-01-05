Донские палеонтологи под Новый год откопали череп ископаемого слона

В Ростовской области обнаружили череп древнего слона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ушедший 2021 год преподнес донским палеонтологам Азовского музея-заповедника замечательный подарок под Новый год. На северном побережье Таганрогского залива в декабре они обнаружили череп ископаемого слона. Примерный возраст животного около 600 тысяч лет.

Стоит отметить, что это место было известно палеонтологам давно. Уже на протяжении нескольких лет они доставали оттуда кости скелета, которые поступали в Азовский музей.

- 12 декабря череп, изъятый монолитом вместе с вмещающей породой, был доставлен в Азовский музей-заповедник. Началась работа по препаровке нового экспоната – череп очищают от вмещающей породы, пропитывают специальным клеем, чтобы укрепить кость, - сообщили в донском правительстве.

Затем последует процесс реставрации. На этом этапе ученые будут восполнять утраченные во время гибели животного и его нахождения в земле участки черепа. Эта работа будет идти уже не один год. После реставрации череп займет отведенное ему место в экспозиции Азовского музея.

Там уже хранятся два скелета трогонтериевых мамонтов и посткраниальный скелет хоботного животного – динотерия, смонтированный скелет кавказского эласмотерия - единственного в мире.

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