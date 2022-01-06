Ростовская область оказалась в пятерке лидеров по младенческой смертности

Ростовская область попала в пятерку регионов-лидеров по младенческой смертности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донской регион вошел в пятерку лидеров России по младенческой смертности. За период с января по ноябрь 2021 года было зафиксировано 215 летальных исходов среди детей в возрасте до года. Такие данные были опубликованы на сайте Росстата.

Стоит отметить, что в 2021 году этот показатель на 19,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Согласно опубликованным данным, на тысячу родившихся наблюдается прирост на 22,6% по отношению к 2020 году.

Опередили Ростовскую область по этому показателю Москва, Дагестан и Московская область и Краснодарский край. Здесь насчитывается от 219 до 440 погибших младенцев.

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Убыль населения в Ростовской области в ушедшем году составила более 60%.

Сейчас этот показатель составляет 38 451 человек.