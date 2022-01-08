8 января гандболистки «Ростов-Дона» сразятся с датским «Эсбьергом» в Лиге чемпионов

Играть будут на площадке ростовского Дворца спорта. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон».

Сегодня, 8 января, ГК «Ростов-Дон» проведет первый матч года в рамках Лиги чемпионов. Подопечные Пера Юханссона сразятся с датским «Эсбьергом».

Гандбольная баталия в этот раз пройдет на донской земле. Играть будут на площадке ростовского Дворца спорта. Начало встречи в 18 часов, однако зал для болельщиков откроют в 16 часов.

Как рассказали в пресс-службе донской команды, для всех, кто придет сегодня на матч, подготовили интересные активности и развлечения. Например, собираются устроить «Суперзабег». Победителю подарят футболку игрока.

Ранее главный тренер «Ростов-Дона» отметил, что ростовчанок ждет встреча с довольно сильным противником. Чтобы одержать победу, наша команда упорно тренировалась и теперь готова встретиться с соперницами вновь. К слову, в октябре 2021 года «Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу» на выезде. Тогда игра завершилась со счетом 25:18 в пользу хозяек.

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