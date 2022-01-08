Самые заветные мечты сбываются: школьник из Шахт увидел рождественскую Москву благодаря «Елке желаний»

Руслан Шкеров побывал в столице вместе с мамой. Фото: пресс-служба правительства РО.

Благодаря «Елке желаний» юный шахтинец Руслан Шкеров исполнил свою мечту и прогулялся по рождественской Москве. Подросток увидел Красную площадь и Останкинскую телебашню, а также побывал на обзорной экскурсии. Воплотить все это в жизнь помог заместитель губернатора Вадим Артемов, рассказали в правительстве Ростовской области.

- Вера в чудо очень важна. Она дает силы, заставляет мобилизовать внутренние ресурсы и уже своими силами добиваться исполнения жизненных целей. Стать тем, кто поможет мечте исполниться - очень большая ответственность, но и большая радость. Сегодня исполнилось уже более 20 тысяч новогодних желаний. До 28 февраля каждый из нас может помочь чуду произойти, - добавил Вадим Артемов.

Руслан Шкеров побывал в столице вместе с мамой. Гостей встретили на перроне Киевского вокзала и отвезли на экскурсию в мультимедийный комплекс Останкинской телебашни. В него входят аналитический центр и музей строительства, которые располагаются в фойе и на смотровой площадке, на высоте в 337 м.

Затем организовали прогулку по Красной площади, подростку также показали достопримечательности города. Руслан Шкеров в итоге отметил, что самые заветные желания обязательно сбываются. Юноша признался, что теперь верит в чудо.

Всероссийская акция «Елка желаний» дает возможность исполнить мечту пожилым людям и детям, которые находятся в трудной ситуации, остались без родителей или серьезно больны. Снять виртуальный шарик с «Елки желаний» может любой человек, для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф и выбрать того, кому хочется помочь.

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