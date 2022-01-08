Пока гремели салюты, я стучалась во все двери больницы, чтобы помочь своей дочке: Ростовчанка рассказала, как пыталась госпитализировать ребенка в Новый год

Попасть в больницу с ребенком на Новый год оказалось ой как непросто... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Новому году у нас в городе начинают готовиться еще за месяц. Везде суматоха, многие стараются поскорее завершить все свои дела, чтобы свободными уйти на новогодние праздники. Ведь впереди выходные, когда все структуры вообще не работают или функционируют от силы пару часов. Есть вещи, которые могут подождать 3-4 дня, но, когда речь идет о болезни, медлить нельзя — это может стоить жизни.

Трехлетней дочери Евгении стало плохо под самые праздники, и ей пришлось искать помощи в Ростовской больнице. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться ростовчанке под Новый год, на правах анонимности она рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИ ПОД ПЛАЧ ДОЧКИ

- Моя маленькая дочь заболела 30 декабря: нас попросили прийти в больницу - в приемное отделение. Там врач «легким движением руки» за одну минуту поставил диагноз - ковид. Была высокая температура и головные боли. Медсестра взяла мазок и отправила домой ждать результата. Кровь не взяли, обосновывая это тем, что она ничего не покажет. Хотя раньше всегда первым делом брали кровь из пальца.

Дома у дочки голова болела все сильнее, и 31 декабря мы встретили под ее плач. Она постоянно бегала и мочила голову холодной водой, а мы не знали, как ей помочь. Обезболивающее не действовало, лечения нет, больница закрыта. Мы живем в области поэтому позвонили в местную скорую, на что нам ответили, что экипаж приедет нескоро, и максимум, что сделают - это обезболят. А в нашем местном стационаре нет специалистов, кто мог бы поставить диагноз, поэтому, даже если попасть в детскую больницу, лечения должного не будет.

Диспетчер посоветовала ехать в одну из больниц в Ростове: там есть специалисты, и лечение удастся получить гораздо быстрее. Спасибо, что объяснила все как есть, а не просто молча приняла вызов - это серьезно сэкономило нам время.

Тест на ковид пришел отрицательный, поэтому даже примерно не было представления какие лекарства принимать.

Дети попадают в стационар с совершенно разными болезнями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ БЕГАЛА ПО ЛУЖАМ И ИСКАЛА ВРАЧЕЙ

- Нам нужно было лор-отделение. Мы в первый раз были в этой больнице и сделали несколько кругов, чтобы найти его. Спросить не у кого, указатели не поймешь, куча различных входов и выходов. Задумалась, если вдруг в больницу привезут экстренного больного на личном автомобиле, донесут ли его до реанимации. Все основные отделения - в глубине комплекса.

Я с ребенком стучалась в двери: то и дело нам открывали медсестры, которые направляли в другую сторону. Когда нашли это лор-отделение, нас отправили в инфекцию. Там сказали, что нужно сначала пройти осмотр врача-отоларинголога, а потом они уже нас примут. Корпуса находятся далеко друг от друга, на улице был туман и пасмурно. Я боялась, что дочка еще и простудится.

10 000 ШАГОВ МЕЖДУ КОРПУСАМИ

- У лора была целая очередь из детей абсолютно разных возрастов, принимали в среднем по 20 минут на человека. Родители начали нервничать, тех кого привозят по "скорой", смотрят вне очереди. У одной девочки лет семи началось кровотечение из уха, ее попросил пропустить врач, но другие родители этого не сделали, потому что там были груднички. Все начали спорить, кого же пропускать первыми - тех, кому плохо, или детей что помладше. Страшно осознавать, но в такие моменты взрослые начинают теряют сострадание к другим детям и думают только о своих. Я тоже не пропустила вперед себя родителей с грудным ребенком: тяжело жалеть чужого малыша, когда твой мучается от боли.

Сейчас из каждого утюга твердят, что дети - наше богатство, но в больницах этого не замечаешь. Неужели добавить в кабинет врача и медсестру для приема - эта такая непосильная задача для больницы? Почему, например, у пожарных праздники - это время повышенной готовности, когда стягивают все резервы, а у врачей, кто сидит на экстренном приеме, усиления нет?

Когда мы, наконец, пробились в кабинет, нас отправили делать рентген – опять в другое здание. С результатом пришлось обратно подходить к лору и по-новой занимать очередь. В такие моменты начинаешь ненавидеть праздники и задумываться, а так ли нужны они на самом деле.

С подозрением на менингит нас отправили в инфекционное отделение, которое пришлось искать еще полчаса, потому что оно находилось в другом конце кампуса. Мой фитнес-браслет с триумфом запищал, что за сегодняшний день я прошла 15 000 шагов, две трети из которых - по больничному двору.

Как итог, только через 3 часа нас положили в стационар. Дочка уже особо не слышала одним ухом и туго соображала.

Мама надеется, что в праздники удастся легче госпитализировать ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С БЕЗОБИДНЫХ СИМПТОМОВ НАЧИНАЮТСЯ СТРАШНЫЕ БОЛЕЗНИ

- В больнице дочке сделали капельницу, взяли кровь, и нам оставалось только ждать. На следующий день ее осмотрели несколько врачей, сделали МРТ головы, обследовал невролог.

В палатах было много детей с самыми разными инфекционными заболеваниями. Говорят, что дети не сильно болеют ковидом, зато у них много других болезней. Сама больница хорошая, врачи все молодые, но видно, что грамотные. Я даже удивилась, что еда в вполне приличная, правда рассчитана она только на детей - родителям даже подушки не положено. Со мной в палате лежала мамочка с тремя детьми-погодками, и все подцепили инфекцию.

С самых безобидных симптомов у детей могут начаться страшные заболевания. У шестилетнего мальчика в палате в любой момент могли начаться судороги, и он мог умереть. Его мама рассказывала, что эпилептические припадки появились после осложнений от инфекции, которую вовремя не вылечили.

Конечно, родители тоже встречаются разные: у одной дамы годовалый ребенок был с опухшей головой и шеей, но она напрочь отказывалась давать ему антибиотики, говоря, что это вредно. Ее чадо плакало сутками на пролет, отчего вся больница гудела, но в этом случае врачи бессильны, они не имеют права перечить «образованной» мамаше.

НА РОЖДЕСТВО БЫЛИ УЖЕ ДОМА

- Подозрения на менингит не оправдались, так что через несколько дней нас уже выписали, и мы со спокойной душой отметили Рождество. В этот момент я была счастлива: ребенок идет на поправку, и мы дома.

Все трудности быстро забываются, но хочется, чтобы процесс поступления в больницу и получение медицинской помощи стал быстрее и проще. Наш врач похвалил меня за мою расторопность сказал, что мы вовремя забили тревогу и последствий удалось избежать, но сколько родителей кусают себе локти за то, что вовремя не помогли своим детям, которые после осложнений остались калеками...

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