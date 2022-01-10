«Вдвоем можно все»: футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отпраздновали годовщину свадьбы

Анастасия Тарасова с теплом поздравила мужа с днем свадьбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладательница титула «Мисс Россия – 2014», модель из Ростовской области, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия поделилась с подписчиками в «Инстаграме» радостным событием. Браку спортсмена и донской красавицы исполнилось четыре года. Это время принесло семье много счастливых мгновений, а самым главным достижением супругов стало рождение троих детей.

Пара воспитывает двух дочерей и сыночка. Кстати, по словам многодетной мамы, именно благодаря малышам она научилась ценить каждую секунду.

А еще Анастасия призналась, что безусловно счастлива.

- Спасибо любимому мужу, который старается для нашей семьи и делает все возможное, чтобы мы ни в чем не нуждались. Я люблю тебя, Дмитрий Алексеевич! И Милану Дмитриевну, Еву Дмитриевну и Алексея Дмитриевича. А также всех наших родных и близких. Врываемся в 2022 нашей мощной семьей с нашими крутыми родственниками, - написала в своем блоге в «Инстаграм» многодетная мама.

Пара воспитывает уже троих детей. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграме"

Также девушка трогательно поздравила мужа с днем свадьбы.

- Четыре года как я замужем. Когда ты один, ты не можешь изменить мир. Но вдвоем можно все! Даже создать собственный! Спасибо тебе за этот мир, любимый. Вдвоем мы можем больше, чем порознь. Я люблю тебя именно так, как в первый раз, - поздравила Анастасия супруга.

Не остался в стороне и Дмитрий. Он также опубликовал в своем блоге теплый пост.

- Моя дорогая и любимая жена! Поздравляю нас с годовщиной! Я очень тебя люблю и благодарен тебе за все, за эти четыре года, - обратился Дмитрий к своей избраннице.

За это время, по словам футболиста, молодая супруга создала уют в их доме, подарила ему прекрасных детей, была с мужем в сложные времена.

- Мы стали еще ближе! И это только начало. Я так же сильно тебя люблю и кайфую от этого. Я ничего бы не хотел поменять. Идем дальше, родная! – написал спортсмен в своем блоге.

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