Студентку из Ростова били током и заставили дрожать от страха перед всей страной

Девушка считает, что научилась контролировать инстинкты. Фото: предоставлено телеканалом

18-летняя студентка из Ростова-на-Дону Катя Толстопятова прошла суровые испытания и показала свой страх на всю страну. Участницу телепроекта били током, в нее летела тяжелая стиральная машина, а она не могла даже дернуться от страха.

- Я люблю парки аттракционов, фильмы ужасов, страшные квесты. Мне нравится всё, что дает адреналин. Для меня это своеобразный парк аттракционов, - объяснила Катя свое участие в проекте. - Очень хотелось испытать себя и приятно провести время.

Девушка приняла участие в съемках шоу «Не дрогни!», которое ведут известный комик Михаил Галустян, музыкальный исполнитель Артур Бабичев и блогер Валя Карнавал, которая родом из донского региона. Передача выйдет 17 января на канале СТС.

Михаил Галустян напугает не на шутку. Фото: предоставлено телеканалом

Участникам проекта, которые приехали со всей страны, нужно показать свой характер и идеальную выдержку, чтобы стать самым невозмутимым героем программы и завоевать кубок. Их будут пугать и безобидным свистком или лопнувшим шариком, и действительно жуткими вещами — ударами тока, залпами огнемета и стрельбой.

- Шоу научило меня контролировать инстинкты. Например, были задания с ружьем и клоуном. И вот звуки, которые они издавали, были неприятны, но нельзя было подавать виду, - вспомнила Катя.

Среди ведущих - тиктокерша Валя Карнавал, она тоже из Ростовской области. Фото: предоставлено телеканалом

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