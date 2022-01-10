В Ростовской области угонщики автомобиля застряли на нем в снегу

Машину оставили во дворе с ключами в салоне Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Шахтах полицейские задержали подозреваемых в краже автомобиля при комичных условиях. Машину злоумышленники хотели украсть, но уехать далеко не смогли — застряли в снегу. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

- В дежурную часть обратился местных житель, который рассказал, что припарковал свой автомобиль ВАЗ-2107 во дворе многоквартирного дома, но через некоторое время не обнаружил его на месте, - уточнили детали в ведомстве.

Информацию о пропаже и приметы «семерки» сразу же передали наружным нарядам полиции. И ласточка нашлась вместе с подозреваемыми. Стражи правопорядка задержали троих подозреваемых — 20-летних местных парней.

Полицейские выяснили, что молодежь заприметила припаркованную машину с ключами внутри. Дернули дверь — открыта.

- Злоумышленники, сели в автомобиль и уехали. Похищенное транспортное средство они хотели сдать в пункт приема металлолома, - раскрыли в МВД горе-замысел злоумышленников.

Но отечественные машины так просто не сдаются! По дороге в пункт приема металлолома авто застряло в снегу. Парни не стали его откапывать из сугроба, а выбрались из машины, пошли пешком и скрылись.

Нашедшие похищенный автомобиль полицейские вернули его законному владельцу и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Подозреваемые оказались под подпиской о невыезде.

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