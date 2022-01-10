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Общество10 января 2022 17:00

Профориентолог рассказал, что делать ростовчанам, чтобы первая рабочая неделя в году не стала последней

И разложила по полочкам, как включиться в работу без стресса и посленовогодней хандры
Кристина Круговых
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Вливаемся в рабочий процесс без стресса и продуктивно

Вливаемся в рабочий процесс без стресса и продуктивно

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Как же хочется на работу! К станку, к прилавку — куда угодно!» Помните эту забавную песенку группы «Несчастный случай» про затяжные новогодние праздники? Только почему-то это не про вас? Возвращаться к своим трудовым обязанностям после Нового года порой тяжелее, чем после отпуска. Почему так происходит, и как превратить камбэк трудовых будней из драмы в радостную встречу, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у профориентолога Марии Леоновой.

РАЗРЫВ ШАБЛОНА

- Без паники! Вы уже на работе, и назад дороги нет. Что же делать, чтобы возвращаться к труду было не трудно и грустно, а приятно и максимально комфортно?

Самое главное — дать себе возможность для разгона. Первая рабочая неделя пройдет куда приятнее и быстрее, если начнется не в понедельник, а, скажем в среду, если есть возможность взять несколько дней отпуска вдобавок к выходным, - подсказывает профориентолог. - Мы слишком привыкли ругать понедельники, чтобы радоваться в этот день любимой работе после долгой разлуки. И до чего приятно осознавать, что первая неделя после отпуска продлится не пять дней, а всего три.

Если бы первая неделя на работе была как в детском саду: сначала на два часа, потом на полдня, а к пятнице и на полный день выйти

Если бы первая неделя на работе была как в детском саду: сначала на два часа, потом на полдня, а к пятнице и на полный день выйти

Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ

- Покажите человека, который с места в карьер на 100% включается в рабочие задачи после отпуска! Любому человеку нужно время, чтобы адаптироваться. Давайте не завышать планку и не требовать от себя быть безупречным роботом, а будем честны и дадим себе несколько дней для полноценного включения в работу. Не будьте слишком строги к себе: важнее сохранять спокойствие и сосредоточенность, не размениваясь на самобичевание.

Лучше отключите внутреннего тирана, а, наоборот, побалуйте себя с утра чашкой вкусного кофе с круассаном или кусочком шоколада. Помните: вы уже сделали это — вы пришли на работу, и за это стоит поощрить себя. Сходите на обед в кафе с коллегами, включите в кабинете приятную музыку, если на вашем предприятии такое разрешено. Если нет строгого дресс-кода, а вы всегда ходили в пиджаке, то никто вас не пожурит за джинсы и уютный свитер в первый день, или хотя бы за яркую брошь или платок, которые придадут уверенности.

Пора избавляться от всего лишнего на рабочем месте и в кабинете: от пыли на столе и от елки в коридоре

Пора избавляться от всего лишнего на рабочем месте и в кабинете: от пыли на столе и от елки в коридоре

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ТАКОЙ ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ ФОКУС

- Придите в офис пораньше! Да-да, именно так. Звучит ужасно, но вот в чем фокус: во-первых, если выйдете из дома пораньше, не будете переживать, что опоздаете. Во-вторых, окажетесь в офисе среди первых и проведете время в тишине. Наведете порядок на столе, вымоете кружку спокойно, а не стоя в очереди к рукомойнику, протрете стол от пыли, выбросите прошлогодний календарь, заварите чай или кофе, соберетесь с мыслями, просмотрите рабочую почту. Спокойное начало дня поможет как следует настроиться и плавно влиться в работу.

К тому же придя без опозданий, вы со спокойной душой «отпустите» себя домой вовремя, без работы «до победного». Уходить вовремя в первый дни после праздников — очень важно. Если не взваливать на себя больше того, что можете сделать в рабочие часы, организм скажет вам «спасибо», ведь это позволит сохранить расслабленное и отдохнувшее состояние.

Постарайтесь обойтись без переработок в эти дни и трудиться по официальному графику, чтобы первая рабочая неделя года не стала последней. Потому что и такое бывает, когда человек выходит на работу после новогодних праздников, а вокруг такой аврал, что он для себя решает - в таком ритме работать не хочет и пишет заявление на уход.

В первую неделю нужно максимально бережно относиться к себе и не требовать сверхпроизводительности

В первую неделю нужно максимально бережно относиться к себе и не требовать сверхпроизводительности

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ДАЙТЕ ТЕЛЕФОНУ ОТ ВАС ОТДОХНУТЬ!

- Если ваша работа не связана с онлайном, отложите телефоны в сторону, отдохните от них. Все равно последние дни зависали в соцсетях, а теперь смените фокус внимания на рабочие процессы. Они тоже могут быть интересными! Придумайте что-то новое для работы, найдите цель — можно и маленькую, с какой справитесь в течение этой недели. Например, разработать более удобную таблицу, в которой ведете учет, и каждый день по несколько минут уделять этому вопросу, а главное — довести дело до конца к пятнице. Почитайте статьи по вашей теме, это повышает уровень профессионализма.

А если вы, наоборот, работаете в интернете, как бы ни было некогда, отложите ноутбук в сторонку, разомнитесь, и это нужно не только после праздников, но и в любой рабочий день. Когда человек постоянно на чем-то сосредоточен, он будет терять фокус внимания со временем. И лучше, если вы назначите себе перерыв на 10-15 минут сами после 25-30 минут концентрации, чем начнете отвлекаться на внешние факторы и только раздражаться от этого. Чтобы полноценно усваивать информацию, нужно переключаться, давать мозгу время.

Меняем "майонезное" меню на более легкую пищу, которая не вызовет сонливости

Меняем "майонезное" меню на более легкую пищу, которая не вызовет сонливости

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МУЛЬТИЗАДАЧНОСТЬ — ХОРОШО ЛИ?

- Много жалоб слышу на то, что все задания сыплются разом, и каждая первостепенная: гонишься за всеми зайцами, и ни одного не поймал в итоге. Мультизадачность на самом деле не позволяет полностью фокусироваться на проблеме и снижает продуктивность многократно. В результате до нужного состояния не доводится ничего. Если нужно сделать за день пять отчетов «еще вчера», то делайте их по очереди: первый выполнили — галочку поставили, потом отдохнули, как много бы задач ни было, затем второй — опять отдых. Это лучше, чем прыгать одновременно между пятью документами.

И тут мы пришли к краеугольному камню: тайм-менеджмент — залог того, что вы успеете все. Часто мы не контролируем время нашего отдыха. Зашел на пять минут в «Инстаграм», очнулся — полчаса прошло. Решение элементарное — ставим будильники. Также можно заводить таймер на важные задачи. Распределяем их по важности и срочности: есть большая задача на два дня, а есть письмо, и если его срочно не написать и не отправить, предприятие понесет убытки — понятное дело, что вторую задачу выполните сразу как только она поступила. Можно выписывать в блокноте задачи по приоритетности. И обязательно вычеркивать сделанное. Это снижает уровень стресса: «Я сделал это. Теперь работы меньше!» Не загружайте себя одновременно всем: мозг — это наш процессор, а он может перегреваться.

СОВЕТ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

- Следующие продолжительные праздничные выходные ждут нас в мае — с 1 по 3 и с 7 по 10 числа месяца. Чем активнее вы проведете свой отдых — это и пешие прогулки, и экскурсии, и физические упражнения — тем легче будет влиться в рабочий график.

Ну и самое главное - важен баланс между работой и отдыхом. Когда он налажен, никаких проблем с выходом на работу не будет. Корить себя за бесцельно потраченные каникулы не нужно. Зато отоспались как следует. А если не отдыхать, продуктивность будет день ото дня снижаться. Оно нам надо?

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