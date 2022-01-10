Профориентолог рассказал, что делать ростовчанам, чтобы первая рабочая неделя в году не стала последней

Вливаемся в рабочий процесс без стресса и продуктивно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Как же хочется на работу! К станку, к прилавку — куда угодно!» Помните эту забавную песенку группы «Несчастный случай» про затяжные новогодние праздники? Только почему-то это не про вас? Возвращаться к своим трудовым обязанностям после Нового года порой тяжелее, чем после отпуска. Почему так происходит, и как превратить камбэк трудовых будней из драмы в радостную встречу, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у профориентолога Марии Леоновой.

РАЗРЫВ ШАБЛОНА

- Без паники! Вы уже на работе, и назад дороги нет. Что же делать, чтобы возвращаться к труду было не трудно и грустно, а приятно и максимально комфортно?

Самое главное — дать себе возможность для разгона. Первая рабочая неделя пройдет куда приятнее и быстрее, если начнется не в понедельник, а, скажем в среду, если есть возможность взять несколько дней отпуска вдобавок к выходным, - подсказывает профориентолог. - Мы слишком привыкли ругать понедельники, чтобы радоваться в этот день любимой работе после долгой разлуки. И до чего приятно осознавать, что первая неделя после отпуска продлится не пять дней, а всего три.

Если бы первая неделя на работе была как в детском саду: сначала на два часа, потом на полдня, а к пятнице и на полный день выйти Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ

- Покажите человека, который с места в карьер на 100% включается в рабочие задачи после отпуска! Любому человеку нужно время, чтобы адаптироваться. Давайте не завышать планку и не требовать от себя быть безупречным роботом, а будем честны и дадим себе несколько дней для полноценного включения в работу. Не будьте слишком строги к себе: важнее сохранять спокойствие и сосредоточенность, не размениваясь на самобичевание.

Лучше отключите внутреннего тирана, а, наоборот, побалуйте себя с утра чашкой вкусного кофе с круассаном или кусочком шоколада. Помните: вы уже сделали это — вы пришли на работу, и за это стоит поощрить себя. Сходите на обед в кафе с коллегами, включите в кабинете приятную музыку, если на вашем предприятии такое разрешено. Если нет строгого дресс-кода, а вы всегда ходили в пиджаке, то никто вас не пожурит за джинсы и уютный свитер в первый день, или хотя бы за яркую брошь или платок, которые придадут уверенности.

Пора избавляться от всего лишнего на рабочем месте и в кабинете: от пыли на столе и от елки в коридоре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ТАКОЙ ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ ФОКУС

- Придите в офис пораньше! Да-да, именно так. Звучит ужасно, но вот в чем фокус: во-первых, если выйдете из дома пораньше, не будете переживать, что опоздаете. Во-вторых, окажетесь в офисе среди первых и проведете время в тишине. Наведете порядок на столе, вымоете кружку спокойно, а не стоя в очереди к рукомойнику, протрете стол от пыли, выбросите прошлогодний календарь, заварите чай или кофе, соберетесь с мыслями, просмотрите рабочую почту. Спокойное начало дня поможет как следует настроиться и плавно влиться в работу.

К тому же придя без опозданий, вы со спокойной душой «отпустите» себя домой вовремя, без работы «до победного». Уходить вовремя в первый дни после праздников — очень важно. Если не взваливать на себя больше того, что можете сделать в рабочие часы, организм скажет вам «спасибо», ведь это позволит сохранить расслабленное и отдохнувшее состояние.

Постарайтесь обойтись без переработок в эти дни и трудиться по официальному графику, чтобы первая рабочая неделя года не стала последней. Потому что и такое бывает, когда человек выходит на работу после новогодних праздников, а вокруг такой аврал, что он для себя решает - в таком ритме работать не хочет и пишет заявление на уход.

В первую неделю нужно максимально бережно относиться к себе и не требовать сверхпроизводительности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ДАЙТЕ ТЕЛЕФОНУ ОТ ВАС ОТДОХНУТЬ!

- Если ваша работа не связана с онлайном, отложите телефоны в сторону, отдохните от них. Все равно последние дни зависали в соцсетях, а теперь смените фокус внимания на рабочие процессы. Они тоже могут быть интересными! Придумайте что-то новое для работы, найдите цель — можно и маленькую, с какой справитесь в течение этой недели. Например, разработать более удобную таблицу, в которой ведете учет, и каждый день по несколько минут уделять этому вопросу, а главное — довести дело до конца к пятнице. Почитайте статьи по вашей теме, это повышает уровень профессионализма.

А если вы, наоборот, работаете в интернете, как бы ни было некогда, отложите ноутбук в сторонку, разомнитесь, и это нужно не только после праздников, но и в любой рабочий день. Когда человек постоянно на чем-то сосредоточен, он будет терять фокус внимания со временем. И лучше, если вы назначите себе перерыв на 10-15 минут сами после 25-30 минут концентрации, чем начнете отвлекаться на внешние факторы и только раздражаться от этого. Чтобы полноценно усваивать информацию, нужно переключаться, давать мозгу время.

Меняем "майонезное" меню на более легкую пищу, которая не вызовет сонливости Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МУЛЬТИЗАДАЧНОСТЬ — ХОРОШО ЛИ?

- Много жалоб слышу на то, что все задания сыплются разом, и каждая первостепенная: гонишься за всеми зайцами, и ни одного не поймал в итоге. Мультизадачность на самом деле не позволяет полностью фокусироваться на проблеме и снижает продуктивность многократно. В результате до нужного состояния не доводится ничего. Если нужно сделать за день пять отчетов «еще вчера», то делайте их по очереди: первый выполнили — галочку поставили, потом отдохнули, как много бы задач ни было, затем второй — опять отдых. Это лучше, чем прыгать одновременно между пятью документами.

И тут мы пришли к краеугольному камню: тайм-менеджмент — залог того, что вы успеете все. Часто мы не контролируем время нашего отдыха. Зашел на пять минут в «Инстаграм», очнулся — полчаса прошло. Решение элементарное — ставим будильники. Также можно заводить таймер на важные задачи. Распределяем их по важности и срочности: есть большая задача на два дня, а есть письмо, и если его срочно не написать и не отправить, предприятие понесет убытки — понятное дело, что вторую задачу выполните сразу как только она поступила. Можно выписывать в блокноте задачи по приоритетности. И обязательно вычеркивать сделанное. Это снижает уровень стресса: «Я сделал это. Теперь работы меньше!» Не загружайте себя одновременно всем: мозг — это наш процессор, а он может перегреваться.

СОВЕТ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

- Следующие продолжительные праздничные выходные ждут нас в мае — с 1 по 3 и с 7 по 10 числа месяца. Чем активнее вы проведете свой отдых — это и пешие прогулки, и экскурсии, и физические упражнения — тем легче будет влиться в рабочий график.

Ну и самое главное - важен баланс между работой и отдыхом. Когда он налажен, никаких проблем с выходом на работу не будет. Корить себя за бесцельно потраченные каникулы не нужно. Зато отоспались как следует. А если не отдыхать, продуктивность будет день ото дня снижаться. Оно нам надо?

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