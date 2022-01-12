В Ростове «Комсомолка» подвела итоги конкурса детского рисунка «Моя любимая мама»

Фото: Наталья Веснина
На сайте «Комсомольской правды» с 25 ноября по 16 декабря 2021 года проходил конкурс детского рисунка, посвященный самому доброму празднику – Дню матери. 3 недели дети в возрасте от 4 до 10 лет присылали свои трогательные, смешные и очень милые рисунки и поздравляли своих мам.
За время конкурса было подано 75 работ, которые собрали более 17 600 голосов.
Партнером конкурса рисунков выступила группа компаний «Сокол», которая строит в Ростове два крупных жилых комплекса: «Сокол на Оганова» и «Соколь Градъ».
Фото: Наталья Веснина
- Выражаем благодарность за прекрасную организацию конкурса, теплоту, душевность. Очень здорово, что есть возможность деткам принимать участие в таком замечательных конкурсах. Благодарим всех участников! И поздравляем победителей! – обратилась к юным художникам Чумакова Нина, директор по маркетингу ООО Специализированный Застройщик "ГАЛАКТИКА" (входит в ГК «Сокол»).
Фото: Наталья Веснина
Партнер конкурса наградил десять победителей, которые набрали наибольшее количество голосов среди посетителей сайта KP.RU.
Ими стали:
Диана Шхагошева
Луиза Шхагошева
Денис Тишкин
Герман Толмасов
Милена Хачатурова
Раяна Алымканова
Татьяна Дущенко
Роман Гречко
Любовь Богданова
Артур Карапетян
Юные художники получили памятные подарки и сувениры от группы компаний.
Фото: Наталья Веснина
Также маленьких победителей конкурса отметил телеканал СТС. Дети получили памятные сувениры с любимыми героями мультфильмов "Три кота", "Царевны" и др.
Вот список победителей:
Элла Казарян
Дарья Борисенко
Юлия Галкина
Нарек Оганнисян
Полина Гончарова
Карина Берестовая
Екатерина Пасько
Валерия Овчарова
Фото: Наталья Веснина
Все победители получили в подарок от «Комсомольской правды» красочные издания сказок народов мира.
Благодарим всех участников конкурса за их активность и поздравляем наших победителей!