В Ростове «Комсомолка» подвела итоги конкурса детского рисунка «Моя любимая мама»

Фото: Наталья Веснина

На сайте «Комсомольской правды» с 25 ноября по 16 декабря 2021 года проходил конкурс детского рисунка, посвященный самому доброму празднику – Дню матери. 3 недели дети в возрасте от 4 до 10 лет присылали свои трогательные, смешные и очень милые рисунки и поздравляли своих мам.

За время конкурса было подано 75 работ, которые собрали более 17 600 голосов.

Партнером конкурса рисунков выступила группа компаний «Сокол», которая строит в Ростове два крупных жилых комплекса: «Сокол на Оганова» и «Соколь Градъ».

Фото: Наталья Веснина

- Выражаем благодарность за прекрасную организацию конкурса, теплоту, душевность. Очень здорово, что есть возможность деткам принимать участие в таком замечательных конкурсах. Благодарим всех участников! И поздравляем победителей! – обратилась к юным художникам Чумакова Нина, директор по маркетингу ООО Специализированный Застройщик "ГАЛАКТИКА" (входит в ГК «Сокол»).

Фото: Наталья Веснина

Партнер конкурса наградил десять победителей, которые набрали наибольшее количество голосов среди посетителей сайта KP.RU.

Ими стали:

Диана Шхагошева

Луиза Шхагошева

Денис Тишкин

Герман Толмасов

Милена Хачатурова

Раяна Алымканова

Татьяна Дущенко

Роман Гречко

Любовь Богданова

Артур Карапетян

Юные художники получили памятные подарки и сувениры от группы компаний.

Фото: Наталья Веснина

Также маленьких победителей конкурса отметил телеканал СТС. Дети получили памятные сувениры с любимыми героями мультфильмов "Три кота", "Царевны" и др.

Вот список победителей:

Элла Казарян

Дарья Борисенко

Юлия Галкина

Нарек Оганнисян

Полина Гончарова

Карина Берестовая

Екатерина Пасько

Валерия Овчарова

Фото: Наталья Веснина

Все победители получили в подарок от «Комсомольской правды» красочные издания сказок народов мира.

Благодарим всех участников конкурса за их активность и поздравляем наших победителей!