Новые горизонты: руководство Ростовского водоканала рассказало о работе предприятия

Фото: Ростовводоканал

Новый руководитель Ростовского водоканала рассказал о том, с каким итогом предприятие завершило работу в 2021 году и о планах на 2022 год. По словам генерального директора предприятия Михаила Поркшеева,

сегодня в коллективе налажено взаимодействие и взаимопонимание, все подразделения работают в штатном режиме.

«В ВОДОКАНАЛЕ ДОСТАТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Михаил Поркшеев сообщил, что в настоящее время в организации начинается аудит и инвентаризация.

- Это поможет дать более детальную оценку положению дел. Огромная благодарность за поддержку администрации города и правоохранительным органам, которые помогли навести порядок. Конечно, никто из нас не сталкивался с подобным, но, считаю, совместными усилиями нам удалось вернуться к нормальной работе, - говорит Михаил Поркшеев (речь идет о том, что бывший руководитель длительное время отказывался покидать рабочий кабинет, – прим. ред.).

По словам спикера, о проблемах, которые остались после предыдущего руководства, объективно судить можно будет на основании проведенного аудита.

- Однако уже сейчас с уверенностью скажу, что в Ростовском водоканале достаточно профессионалов для решения любых сложных задач. По результатам аудита и инвентаризации мы с коллективом наметим план дальнейшей работы, чтобы стабилизировать ситуацию. Но могу отметить, что, несмотря ни на что, производственная программа предприятия на 2021 год выполнена в полном объеме. На перекладку сетей и модернизацию объектов водохозяйства было направлено более 420 млн рублей, - отметил генеральный директор организации.

МОБИЛЬНОЕ НОВШЕСТВО

Также в конце прошлого года для удобства ростовчан предприятие внедрило в работу мобильное приложение для физических лиц.

- Его функционал полностью повторяет хорошо знакомый клиентам «Личный кабинет» на официальном сайте. В этом году приложение продолжит дорабатываться и совершенствоваться с учетом потребностей и замечаний наших клиентов. Кроме того, готовится к запуску «Личный кабинет» для бизнеса. Он значительно облегчит взаимодействие с данной группой абонентов - даст возможность предпринимателям просматривать информацию по заключенным договорам, скачивать первичную документацию для бухгалтерского и налогового учета, счета за предоставляемые услуги и добавлять к своей учетной записи несколько лицевых счетов. Пользователи сервиса «Личный кабинет» для бизнеса получат доступ к полной информации по начислениям и осуществленным платежам. Владелец организации либо компании сможет делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников, который также получит доступ к полной информации, - рассказал Михаил Поркшеев.

Еще одно важное нововведение планируется в этом году. Речь идет о внедрении трех установок по дополнительной очистке воды. Две из них установят на Александровских очистных сооружениях и одну – на Центральных.

- Это стало возможным благодаря сложной исследовательской работе, которую специалисты Ростовводоканала провели совместно с учеными. Вместе они выбрали технологию для приготовления дополнительного реагента очистки воды – флокулянта. Он призван удалять из воды взвешенные вещества, снижая показатель «мутность». Стоимость модернизации реагентной обработки на коммунальном объекте составит более 15 миллионов рублей, - добавил Михаил Поркшеев.

ВКЛАД В БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Генеральный директор предприятия также рассказал о важных социальных проектах, в которых участвовало предприятие.

- Водоканал внес свой вклад в благоустройство парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Работы по прокладке водопроводных линий стартовали здесь в ноябре и завершились в середине декабря. Был выполнен монтаж трубопровода протяженностью порядка 390 метров диаметром 160 мм. От новой сети сделаны две врезки до границы парка к местам будущего подключения.

На данный момент идет формирование пакета исполнительных документов. Работы прошли в рамках второго этапа инвестиционной программы на 2019-2023 годы. Важный для города, да и области в целом, проект, который находится на контроле губернатора, - строительство нового Областного детского хирургического центра инновационных технологий. В 2021 году Ростовводоканал оперативно провел мероприятия по его подключению к сетям, - подытожил спикер.