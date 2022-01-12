Ростовский врач рассказал, что известно о вакцине для подростков и зачем прививать детей

Фото: Владимир Веленгурин.

В Ростовской области планируется прививочная кампания среди детей. По данным регионального правительства, в донской регион должна поступить новая вакцина от ковида «Спутник М». Главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов рассказал, в чем ее особенности и почему нужно прививать детей.

Гайнутдинов говорит, что дети болеют без осложнений, но влияют на эпидобстановку.

— Обычно у детей и подростков болезнь проходит бессимптомно или проявляется в виде легкого насморка. Чаще всего речь идет о носительстве, но оно подразумевает передачу инфекции. Другими словами, молодой человек может не болеть, но при этом заражать окружающих. Если привить ребенка, то носительства не будет. Вакцинация нужна, чтобы прервать циркуляцию вируса, — поясняет главврач.

По его словам, прививка «Спутником М» безопасна. Для вакцинации детей применяются те же медикаменты, что и для взрослых, но в меньшей дозе.

— Подходящий возрасту объем определяли научно-опытным путем, учитывая особенности детского организма. После этого препарат прошел испытания.

Напомним, по данным Минздрава, препарат «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

«Спутник М» был зарегистрирована в конце ноября. Ранее в Минздраве планировали ввести вакцину в гражданский оборот в конце декабря.

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