В центре Ростова оцепили несколько зданий после сообщения о минировании

В Ростове сразу из четырех зданий пришлось эвакуировать людей Фото: Александр РОГОЗА

В конце рабочего дня в среду, 12 января, в центре Ростова оперативники оцепили несколько зданий. Сотрудников и жильцов эвакуировали экстренные службы. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщают очевидцы. Информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Сообщение о минировании поступило на электронную почту Ленинского суда Ростова-на-Дона на улице Пушкинской, 9. Здесь эвакуировали людей, также эвакуация прошла из здания областного суда по Соколова, 52, - сообщают в региональном главке. - Кроме того, очевидцы сообщают, что проводилась эвакуация еще и в двух зданиях на Ворошиловском проспекте - № 26 и 28.

На место выехали полиция, МЧС и медики. Экстренными службами и была проведена проверка и эвакуация людей. Однако никаких опасных предметов в ходе проверки не выявили.

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