Ростовчанин, ограбивший салон сотовой связи, попал на видео

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже Фото: Александр РОГОЗА

Житель донской столицы, 36-летним Максим Иванов (имя изменено – прим. ред.), решил порадовать себя новым телефоном. Вот только покупка гаджета в планы ранее судимого мужчины не входила. Он решил раздобыть телефон криминальным способом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленник зашел в салон сотовой связи в Октябрьском районе города. У консультанта он попросил показать телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

Ростовчанин заверил продавца, что готов купить технику. Но после того, как гаджет оказался в руках, подозреваемый прыснул в лицо сотруднику из газового баллончика, после чего обежал.

Инцидент попал на камеру наблюдения. Судя по видео, на все про все у него ушла пара минут.

О преступлении консультант рассказал полицейским. Те, в свою очередь, оперативно задержали подозреваемого в грабеже.

Мужчина на допросе рассказал о том, как совершил преступление.

- Пшыкнул газом в лицо и убежал, - сообщил подозреваемый.

Также он добавил, что из магазина на такси сразу поехал в ломбард, где и продал телефон.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант задержан, - прокомментировали в донском главки.

Если суд признает вину задержанного, он может провести ближайшие семь лет за решеткой.

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