Погода на Старый Новый год 2022 в Ростове-на-Дону: прогноз гидрометцентра

Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода на Старый Новый год в Ростове-на-Дону будет морозной и снежной. Публикуем прогноз донского гидрометцентра.

13 января в Ростове серьезных осадков не предвидится. На дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 6 — 11 метров в секунду. На термометре будет от -6 до -8 градусов. В ночь на 14 января похолодает до -9 — -11 градусов, днем же температура будет гораздо теплее — до 0 — -2 градусов. Днем ожидается снег и мокрый снег. Ветер будет сильным — до 12 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области 13 января пройдет снег, в отдельных территориях — сильный снег и метель. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура будет составлять -8 — -13 градусов. В ночь с 13 на 14 января прогнозируются морозы до -8 — -13 градусов, при прояснениях — до -20. Днем ожидается температура до -1 — -6 градусов. Днем выпадет снег с мокрым снегом, прогнозируется также метель. Синоптики предупредили о налипании снега на проводах и деревьях.

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