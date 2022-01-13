Кутья летела в потолок! Потомственная казачка вспоминает, как накрывали стол из 12 блюд на Старый Новый год полвека назад и что можно повторить в 2022 году

Хозяйки готовили на праздничный стол целых 12 блюд, из которых практически любое можно повторить сегодня Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Когда говорим Старый Новый год — представляем вареники с сюрпризами и наоборот. А что еще должно быть на столе 14 января? О донских кулинарных традициях «КП — Ростов-на-Дону» рассказала участница казачьего ансамбля «Дон-Батюшка» Ирина Глаголевская, вспомнив, как отмечали праздник в ее семье полвека назад.

ЕСЛИ ПОСТИШЬСЯ - ПРОСТО СМОТРЕТЬ?

- Старый Новый год у нас приходится на рождественские Святки, поэтому на столе в первую очередь должна была стоять пшеничная кутья и узвар — напиток из сухофруктов. С ними ходили гадать, и крестники к крестным шли в гости, и наоборот. Еще с кутьей была связана интересная традиция. В нее клали отварную пшеницу, мед, орехи, изюм, мак и немножечко узвара. Перемешивал ее старший мужчина в доме — мой дедушка. И первая ложка летела в потолок, а все потом рассматривали, что же к потолку прилипло, и каким сложится год: урожайный ли будет, хорош ли для скота.

Всего на столе должно было быть 12 видов блюд — по числу апостолов.

Кутья, с которой ходили по гостям все Святки, была главным блюдом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поскольку многие постились, и для них был большой выбор блюд. Делали капустняк: отваривали пшено, рубили мелко-мелко капусту и тушили с томатом.

Это середина зимы, поэтому свежих продуктов было уже не так много, зато в леднике у дедушки хватало солений — огурцы, грибы, моченые яблоки, квашеная капуста.

Еще делали постные голубцы — с тыквой, брюквой. Обязательно на столе должен был стоять винегрет, причем не с фасолью, а с горошком.

Всегда делали пироги круглые наподобие калача, а вот курник к этому празднику не готовили.

ПРО ВАРЕНИКИ

Особого секрета в приготовлении наших вареников с сюрпризами нет. Делали как обычно все и делали. Начинки кто какие любит — из брынзы, творога, с квашеной капустой, картошкой, грибами. Писали записки с предсказанием, закладывали в фольгу — и в начинку.

Разве что тесто особое — заваренное кипятком. Оно всегда тоненькое и эластичное получается, вкусное. А бабушка дрожжи добавляла и делала вареники на пару в плетеном сите. Кстати, с квашеной капустой и вареники первыми расходились.

Сегодняшние дедушки и бабушки мечтают получить рецепты, по которым готовили их бабушки и дедушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИЗ ГУСЯ ТАСКАЛА ЯБЛОКИ

Тем, кто пост не соблюдал, резали кабанчика, так что на столе были домашние колбасы, в том числе кровяные, варили холодец, и эта традиция сохранилась у хозяек до сих пор. Запекали гуся, фаршированного яблоками с черносливом. А поскольку семья у нас была большая, готовили еще одну птицу. Бабушка отваривала гречку с грибами и начиняла утку: гречка пропитывалась мясным соком, и это было бесподобно вкусно.

Еще готовили щуку, и до сих пор не пойму, как это бабушка делала. Она снимала шкуру с рыбы как чулок, перемалывала мышцы с отварным рисом и жареным луком, начиняла этот щучий чулок, запекала, а на столе его нарезали как рулет.

Знать бы мне тогда, в мои пять лет, что эти все рецепты понадобятся. Бабушки с дедушкой давно нет, не у кого спросить и поучиться...

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