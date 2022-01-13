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Общество13 января 2022 18:00

Кутья летела в потолок! Потомственная казачка вспоминает, как накрывали стол из 12 блюд на Старый Новый год полвека назад и что можно повторить в 2022 году

В особом почете на столе была кутья
Кристина Круговых
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Хозяйки готовили на праздничный стол целых 12 блюд, из которых практически любое можно повторить сегодня

Хозяйки готовили на праздничный стол целых 12 блюд, из которых практически любое можно повторить сегодня

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Когда говорим Старый Новый год — представляем вареники с сюрпризами и наоборот. А что еще должно быть на столе 14 января? О донских кулинарных традициях «КП — Ростов-на-Дону» рассказала участница казачьего ансамбля «Дон-Батюшка» Ирина Глаголевская, вспомнив, как отмечали праздник в ее семье полвека назад.

ЕСЛИ ПОСТИШЬСЯ - ПРОСТО СМОТРЕТЬ?

- Старый Новый год у нас приходится на рождественские Святки, поэтому на столе в первую очередь должна была стоять пшеничная кутья и узвар — напиток из сухофруктов. С ними ходили гадать, и крестники к крестным шли в гости, и наоборот. Еще с кутьей была связана интересная традиция. В нее клали отварную пшеницу, мед, орехи, изюм, мак и немножечко узвара. Перемешивал ее старший мужчина в доме — мой дедушка. И первая ложка летела в потолок, а все потом рассматривали, что же к потолку прилипло, и каким сложится год: урожайный ли будет, хорош ли для скота.

Всего на столе должно было быть 12 видов блюд — по числу апостолов.

Кутья, с которой ходили по гостям все Святки, была главным блюдом

Кутья, с которой ходили по гостям все Святки, была главным блюдом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поскольку многие постились, и для них был большой выбор блюд. Делали капустняк: отваривали пшено, рубили мелко-мелко капусту и тушили с томатом.

Это середина зимы, поэтому свежих продуктов было уже не так много, зато в леднике у дедушки хватало солений — огурцы, грибы, моченые яблоки, квашеная капуста.

Еще делали постные голубцы — с тыквой, брюквой. Обязательно на столе должен был стоять винегрет, причем не с фасолью, а с горошком.

Всегда делали пироги круглые наподобие калача, а вот курник к этому празднику не готовили.

ПРО ВАРЕНИКИ

Особого секрета в приготовлении наших вареников с сюрпризами нет. Делали как обычно все и делали. Начинки кто какие любит — из брынзы, творога, с квашеной капустой, картошкой, грибами. Писали записки с предсказанием, закладывали в фольгу — и в начинку.

Разве что тесто особое — заваренное кипятком. Оно всегда тоненькое и эластичное получается, вкусное. А бабушка дрожжи добавляла и делала вареники на пару в плетеном сите. Кстати, с квашеной капустой и вареники первыми расходились.

Сегодняшние дедушки и бабушки мечтают получить рецепты, по которым готовили их бабушки и дедушки

Сегодняшние дедушки и бабушки мечтают получить рецепты, по которым готовили их бабушки и дедушки

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИЗ ГУСЯ ТАСКАЛА ЯБЛОКИ

Тем, кто пост не соблюдал, резали кабанчика, так что на столе были домашние колбасы, в том числе кровяные, варили холодец, и эта традиция сохранилась у хозяек до сих пор. Запекали гуся, фаршированного яблоками с черносливом. А поскольку семья у нас была большая, готовили еще одну птицу. Бабушка отваривала гречку с грибами и начиняла утку: гречка пропитывалась мясным соком, и это было бесподобно вкусно.

Еще готовили щуку, и до сих пор не пойму, как это бабушка делала. Она снимала шкуру с рыбы как чулок, перемалывала мышцы с отварным рисом и жареным луком, начиняла этот щучий чулок, запекала, а на столе его нарезали как рулет.

Знать бы мне тогда, в мои пять лет, что эти все рецепты понадобятся. Бабушки с дедушкой давно нет, не у кого спросить и поучиться...

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