Бить или не бить тигра: Стоит ли делать татуировку с символом Нового года, рассказал мастер

Год тигра пройдет, а тату останется, так что нужно тщательно выбирать изображение Фото: Борис КУДРЯВОВ

На календаре Старый Новый год. Символ этого года - водяной тигр - входит в свои права. Хозяин джунглей ассоциируется у многих с силой, храбростью и справедливостью. Некоторые уверены: если набить тату с символом 2022 года, то своему обладателю она принесет уверенность.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовским тату-мастером и выяснила, как можно интерпретировать изображение тигра для уникальной татуировки, а также выяснила, кто чаще осмеливается набить на своем теле грозного дикого зверя.

"ЧАСТО БЬЮТ ЗЕКИ"

- Тату с тигром очень часто можно встретить у людей сидевших. Бывшие заключенные бьют обычно пасть зверя. Но не каждый заключенный может ее сделать, а только тот, кто отличился храбростью и жестокостью, - говорит тату-мастер из Ростова Дмитрий Атанив. - Но это не значит, что тигр только для сидельцев. Бьют его и простые люди, даже молоденькие девчонки.

По словам мастера, главное подобрать нужный стиль и нарисовать красивый эскиз будущего тату. Одна и та же морда усатого, выполненная в 16-17 стилях, будет смотреться всегда по-разному.

На мужчинах эффектнее смотрятся татуировки с тиграми в реалистичной манере, считает мастер Фото: Борис КУДРЯВОВ

Так девчата часто выбирают тигра в жанре акварели. Фишки такой техники в том, что картинка получается красочной и расплывчатой. Изображение выходит женственным и трогательным.

- Тут главное подобрать гармоничную цветовую гамму, - добавляет Дмитрий.

Девушкам также отлично подойдет и фигура тигра в духе минимализма. В этой технике грозный зверь вырисовывается непрерывной линией. Да и такое тату само по себе маленькое и незаметное глазу.

На мужчинах же круто будет смотреться тату в реалистичном стиле.

СНАЧАЛА ДУМАЙ - ПОТОМ ДЕЛАЙ

Но эскиз, стиль - только малая часть. Важно выбрать и место, где бить рисунок.

Так, на место татуировки влияют сразу несколько факторов - возраст, место работы и желание сделать тату видимой или нет.

- Не хотите видеть тату - бейте на спине, на задней части ног или рук, затылке или шее. Но на затылке тату смогут видеть люди и всячески напоминать вам, - объясняет художник.

Обычно татуировки делаются зимой, осенью или весной. И если набить тигра на бедре, то в холодное время года его видно не будет, а вот летом ваш шедевр увидят все. Поэтому стоит несколько раз тщательно подумать над местом для тату.

Девушки чаще выбирают акварельные рисунки или изящные - одной линией Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Но если вас не беспокоит чужое мнение, то бейте, где душе угодно, - разрешает мастер. - Эффектно тигр будет смотреться на плечах, животе, спине.

Художник также предостерегает от модных тату. Важно помнить о том, что мода пройдет, а татуировка останется. И, чтобы ее вывести, придется знатно разориться. Поэтому, если тигр действительно вселяет в вас уверенность и бесстрашие, то можно смело идти к мастеру и делать эскиз.

Но, если вы просто решили выразить ему почтение как символу года таким образом, то лучше не стоит. Ведь год уйдет, и на смену придет новый символ - а они бывают не всегда гламурными, например, кабана или крысы. Так что - осторожно!

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