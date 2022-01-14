Фото и видео крупного пожара на молокозаводе в Ростовской области

На месте работают 56 спасателей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области спасатели тушат молокозавод. Одноэтажное здание загорелось на улице Гвардейцев-Танкистов загорелось 14 января.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8.46. Выяснилось, что пожар вспыхнул в одном из производственных помещений завода. Сейчас на месте работают 56 спасателей.

К тушению огня привлекли 19 единиц техники. Задействовано четыре звена газодымозащитной службы.

К настоящему моменту площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. На фото и видео с места происшествия видно, что открытое горение еще не ликвидировано.

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