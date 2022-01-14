Как сейчас работает морг Таганрога, где в ноябре закончились места, а тела хранили возле здания

В 2020 и 2021 годах произошло два скандала, связанных с моргом Таганрога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два года жители Таганрога жаловались на нехватку мест и медленные экспертизы в местном морге. Власти объясняли, что «Патологоанатомическое бюро» обсуживает несколько районов и не справляется с количеством поступающих тел. Тем не менее ситуацию обещали исправить.

Как сейчас работает морг Таганрога, рассказали в администрации.

«Патологоанатомическое бюро» по-прежнему размещается здании 1934 года, из оборудования — два холодильных блок-модуля и холодильная камера. Обсуждается покупка еще одного блок-модуля с холодильной камерой и секционным залом на два стола.

В октябре и ноябре задержка вскрытий могла достигать двух — трех недель. По данным на декабрь, сейчас экспертизы проводят в течение двух — трех дней. Количество вскрытий увеличили сверх нормы.

В администрации также признали, что в ноябре тела находились возле здания бюро. В тот день тела доставили из холодильного блок-модуля к секционному залу и оставили на улице до вскрытия. Сейчас, заверили власти, вскрытия проводятся «строго в помещениях «Патологоанатомического бюро».

Кроме того, жители жаловались и на то, что сотрудники взимают плату за вскрытия вне очереди.

— Сотрудники МБУЗ «Патологоанатомическое бюро» дважды в ноябре и декабре были предупреждены под роспись о недопустимости взимания средств с родственников умерших и о персональной ответственности за совершение противоправных деяний, — прокомментировали в таганрогской мэрии.

В ведомстве уточнили, что жалобы на задержку вскрытий или взимание платы к ним больше не поступали.

Напомним, первый скандал, связанный с таганрогским моргом, произошел в 2020 году. Люди заметили, что в местной БСМП тела погибших лежат под лестницей. Занимавший должность сити-менеджера Андрей Лисицкий пояснил, что морг перестал справляться с количеством поступающих тел из-за возросшей смертности. После инцидента для «Патологоанатомического бюро» приобрели холодильный модуль-блок и холодильную камеру. Но через год, осенью 2021 года, произошел еще один скандал. Жители жаловались на задержки при проведении вскрытия, большие очереди, а также на взимание платы за внеочередную экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге тела умерших в ковидном госпитале два дня пролежали под лестницей

Интернет-пользователи в шоке от завернутых в черные пакеты тела покойников. (Подробности)

Морг Таганрога перестал справляться с количеством поступающих тел

Люди жалуются на задержки с экспертизами, а власти пытаются стабилизировать ситуацию. (Подробности)

После передачи Андрея Малахова власти объяснили ситуацию в морге Таганрога

Одна из участниц передачи рассказала, что мест для умерших уже нет, и людей попросту выносят на улицу. (Подробности)