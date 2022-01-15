Новости Ростова-на-Дону на 15 января 2022: повышение тарифа на эвакуацию

Новые тарифы начали действовать с 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 января 2021 — публикуем подборку событий. Рассказываем, что произошло в городе за сутки.

В донской столице увеличили тариф на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. По данным региональной службы по тарифам, нарушители заплатят за перемещение транспорта 3243,46 руб. Час на штрафстоянке обойдется владельцам машин категории А в 10,7 руб. Водители машин категорий B и D заплатят 21,4 руб. за то же время, если транспорт весит не более 3,5 тонны. Если автомобиль категории D весит 3,5 тонны придется заплатить 42,8 рубля за час. Стоянка негабаритных авто стоит 64,1 рубля за час.

Лакокрасочный завод в северо-западной промзоне оштрафуют за загрязнение воздуха и территории. Во время проверки Росприроднадзор обнаружил на территории свалку мусора IV класса опасности. Юридических лиц и руководителей обязали выплатить 350 тысяч рублей.

В ростовской администрации рассказали, что переход на Гребном канале «Дон», который накануне затопило, является частью трубы с пропускной функцией. Отвод ливневых стоков предполагался на рельеф в пойму. Сейчас там обустроили водноспортивный кластер «Акватория», который является подпором для данных ливневых стоков.

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