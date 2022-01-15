Погода в Ростове-на-Дону на 15 января 2022: что говорят синоптики

По области пройдут снег и мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 января 2022: публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, какой будет суббота.

В Ростове температура составит -1 — +1 градус. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость ветра может достигать 10 — 15 метров в секунду, возможны порывы до 20 — 25 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед, утром — метель. Порывы ветра, в среднем, могут достигать 16 — 21 градуса, но могут усилиться до 23 — 28 метров в секунду. Температура воздуха — -3 — +2 градуса.