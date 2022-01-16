«Творчество этих ребят больше, чем просто песни»: как в Ростове отмечают международный день «The Beatles»

Ростовской группе дважды довелось выступать на фестивале в Ливерпуле. Фото: предоставлено героем публикации

В далеких 60-х годах четверо парней из Ливерпуля показали всему миру, что такое музыка, способная разделить жизни людей на до и после. Их пластинки продавались со скоростью гоночного болида, хиты признаны вечной классикой, а альбомы долгое время держаться в топе самых престижных мировых чартов. Как-то раз Курт Кобейн сказал: «Вся лучшая музыка уже давно написана парнями из группы на букву «Б». Да-да, речь идет о легендарных «The Beatles». Творчество этих ребят больше, чем просто песни – это самая настоящая зависимость, истерия, а порой и любовь, граничащая с маниакальностью.

В «КП – Ростов – на – Дону» пообщались с лидером ростовской кавер-руппы «Father McKenzie» Олегом Мартишиным. На протяжении 10 лет вместе с коллективом он исполняет хиты «The Beatles» и, кажется, знает об этой группе все и даже больше.

Впервые парни собрались, чтобы исполнить песни любимой группы, 10 лет назад. Фото: предоставлено героем публикации

ДЛЯ ДУШИ И УДОВОЛЬСТВИЯ

- Коллектив «Father McKenzie» мы с барабанщиком Дмитрием Белозубовым создали аж 10 лет назад, чуть позже присоединился и клавишник Сергей Желудков. Конечно, время от времени состав менялся. Как обычно это бывает, кто-то приходил, кто-то уходил, но сейчас в группе играет основной «костяк». Я на бас-гитаре, Желудков на клавишах, Дарья Суворова - гитара и вокал, Сергей Саенко - соло-гитара, и Дмитрий Белозубов отвечает за ударные. В первую очередь, мы друзья, которые любят исполнять песни «The Beatles». Нет подхода делать коммерческий проект на потребу публике, главное правило – творить для души и собственного удовольствия, рассказывает Олег.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

- За годы существования нашей кавер группы произошло много знаковых событий. Например, несколько лет назад сбылась заветная мечта. Коллективу «Father McKenzie» посчастливилось выступать на «BeatleWeek» в Ливерпуле, причем дважды - в 2017 и 2018. Это ежегодный битломанский фестиваль, который проводится в последние недели августа. В нем участвуют несколько десятков групп во всего мира, от латинской Америки до Азии. Чтобы принять участие, нужно подать заявку и ждать, пока всех участников просмотрят, а затем выберут лучших из лучших. В двойне приятно, что среди тысячи трибьют-групп пригласили именно наш ростовский коллектив.

Нет подхода делать коммерческий проект на потребу публике, главное правило – творить для души и собственного удовольствия, рассказывают музыканты. Фото: предоставлено героем публикации

ЧЕТЫРЕ ПАРНЯ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ

- Меня часто спрашивают, мол почему вы исполняете только хиты Битлов? И здесь, как водится все очень просто. «The Beatles» — самая лучшая рок-группа в мире. Это утверждают и независимые музыковеды, и обычные слушатели. Ну о показателях продаж дисков и пластинок даже говорить не приходится - колоссальные цифры! На минуточку, Битлы до сих пор на первых местах во всех чартах, и это спустя 50 лет! Да, так сложилось, что четыре парня из Ливерпуля без высшего музыкального образования создавали песни лучше, чем многие признанные композиторы с дипломами. У Битлов очень мелодичная и светлая музыка, - подчеркивает музыкант.

- А что их музыка будет жить спустя десятилетия еще Боб Дилан сказал: «Все думали, что «The Beatles» — это для подростков, что это быстро пройдет. Но мне было ясно — они выстоят. Я видел, что они указывают путь, по которому пойдет музыка».

Для ростовской кавер-группы ливерпульская четверка - лучшая рок-группа всех времен. Фото: предоставлено героем публикации

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