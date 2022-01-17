Более 120 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в экологическом диктанте

Фото: минприродыро.рф

Подведены итоги Всероссийского экологического диктанта 2021 года, который проходил с 14 по 22 ноября по всей стране и был приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Офлайн-тестирование на Дону было организовано на 170 площадках, сформированных на базе общеобразовательных организаций. 1901 человек стал победителем первой степени, 52778 учащихся стали призерами экодиктанта, а всего в конкурсе прошли регистрацию 121029 донских жителей. Все участники получили награды в виде сертификатов и дипломов.

Организаторы конкурса отметили, что на территории нашего региона больше всего победителей среди школьников, сотрудников организаций и участников, обладающих специальным образованием.

- Основная цель экодиктанта – привлечение внимания к вопросам экологии и рациональному природопользованию, повышение экологической культуры и грамотности населения, - пояснил министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.

Напомним, что в Ростовской области ежегодно увеличивается количество экологических мероприятий и задействованных в них жителей региона.

Министерством общего и профессионального образования региона совместно с минприроды разработаны вариантные модули по экологическому воспитанию для включения в программу дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Ростовской области.

В содержание модуля «Экологическое воспитание» включены практики по организации эколого-просветительской, общественно-полезной и природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями развития.