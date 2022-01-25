В Ростове готовят к открытию детский сад на 300 мест с младенческой группой

Фото: ГК «ЮСИ»

В донской столице, в экорайоне «Вересаево», группа компаний «ЮгСтройИнвест» завершает строительство детского сада. Планируется, что учреждение будет готово к осени этого года. Детский сад будет рассчитан на 300 детей.

Уникальная особенность — младенческая группа, в которую будут принимать малышей от 2 месяцев.

В детском саду смогут одновременно заниматься 16 групп: восемь из них рассчитаны на детей от 3 до 7 лет, семь ясельных, куда примут воспитанников от 1 года до 3 лет и уникальная для Ростова младенческая группа для малышей от 2 до 12 месяцев.

В детском саду разместятся спортивный зал, большая столовая, прачечная, медицинские и административные кабинеты. Также здесь появится музыкальный зал с большим мультимедийным экраном, оборудованный для проведения мероприятий и утренников.

Отметим, что садик станет одним из самых современных дошкольных учреждений донского края.

Во дворе будут расположены площадки для занятия физкультурой. А у каждой из 16 групп появится своя игровая площадка с навесами, чтобы детям было комфортно играть на улице в жаркую погоду.

При проектировании учреждения особое внимание уделили благоустройству и озеленению территории. Здесь появятся специально выделенные зоны отдыха, в окружении которых высадят травяной газон и растения. Детский сад будет находиться на закрытой охраняемой территории.

Фото: ГК «ЮСИ»

Уже почти окончены работы по устройству фасада здания. Рабочие приступили к отделке помещений. Во всю идут электромонтажные и сантехнические работы.

Новый детский сад станет уже вторым в экорайоне «Вересаево». Первый садик также рассчитан на 300 детей. Он начал работу в марте 2021 года.