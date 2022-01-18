Ростовский политолог прокомментировал заявление Канады "о возможной военной угрозе на Дону"

Жителей Канады просят не приезжать в Ростовскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Канады предостерегли от поездок в Ростовскую область из-за распространения омикрон-штамма и «возможной военной угрозы». Соответствующее обращение опубликовал МИД иностранного государства.

Ростовский политолог Роман Базиков прокомментировал публикацию зарубежного государства. По словам эксперта, он не понимает, почему донской край вызывает опасение у иностранцев в связи с ковидом.

- Коронавирус есть, в принципе, во всем мире. И я не понимаю, почему выделили именно Ростовскую область. Тем более в масштабах и России, и всего мира она вовсе не занимает лидирующие позиции по омикрону. А на счет якобы военной угрозы, которую иностранный МИД связывает с соседней с Доном Украиной, то это высказывание, - общая тенденция, которая сейчас наблюдается за рубежом на фоне заявления НАТО о расширении границ. Мне не очень верится в реальные военные действия. По опыту исторических наблюдений могу сказать, что большинство войн начинаются внезапно, - говорит политолог.

По словам эксперта, он бы расценивал это заявление как один из способов подсветки ключевой темы, которой занимается Запад на протяжении последних месяцев.

- Я имею ввиду высказывания по поводу возможной войны России с Украиной. Ростовская область - просто повод сделать заявление, одна из веточек в общей информационной повестке, - предположил Роман Базиков.

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