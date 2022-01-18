"На кону - большие деньги": Родственница ветерана МВД из Ростовской области заявила, что брата силой поместили в психиатрическую клинку

Следователи проверяют, как ветеран МВД оказался в клинике для душевнобольных Фото: Андрей АБРАМОВ

В одном из приграничных районов Ростовской области в семье ветерана МВД, капитана в отставке, разразилась семейная драма. Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сестра 65-летнего мужчины, родная дочь и экс-жена упекли его в психиатрическую клинику.

Причем, настаивает сестра капитана в отставке, брат никогда не жаловался на здоровье, - ни на ментальное, ни на физическое. Более того, буквально в прошлом году мужчине продлили лицензию на оружие. Это значит, что психиатрическую экспертизу он прошел без проблем.

Женщина уверена, что в больницу родного человека отправили его экс-жена и дочь ради наследства.

- На кону – большие деньги. После развода брат построил дом, самый лучший на улице. Купил машину «Тойоту», вот они и позарились на имущество, - поясняет сестра.

Кстати, по словам женщины, иномарка стоимостью четыре миллиона рублей каким-то образом уже оказалась переписанной на дочь дончанина, который вот уже больше месяца находится в психоневрологическом диспансере.

Сестра сфотографировала брата через окно в больнице. Фото: предоставлено собеседницей издания

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что сестра и мать бывшего полицейского опасаются, что из крепкого здорового человека мужчина превратится в овоща, а то и вовсе умрет.

- Мы написали заявления во все правоохранительные структуры. Следком начал проверку, - продолжает собеседница.

После того, как об этой истории рассказали в прессе, проверку по факту возможного незаконного помещения мужчины в психиатрический диспансер взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы, озвученные в средствах массовой информации по данному факту. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сказали в пресс-службе СК РФ.

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