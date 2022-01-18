В Ростове спасли новорожденного весом 1,5 килограмма

Сразу после рождения малыш попал в реанимацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной подвиг совершили врачи из донской столицы. Медики спасли малыша, появившегося на свет слишком рано. Теперь его семья знает, какая это радость, быть родителями.

24-летняя ростовчанка Алена и ее муж были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что под сердцем женщины бьется еще одно крохотное сердечко. Но на 30-ой неделе беременности врачи в женской консультации сказали будущей маме, что у плода есть серьезные нарушения.

За помощью Алена отправилась в Ростовский перинатальный центр.

- Мы провели весь комплекс обследований, выяснилось, что существует риск преждевременных родов. Ребеночек чувствовал себя не очень хорошо, были стойкие нарушения. Пациентка была родоразрешена по экстренным показаниям, - прокомментировал врач Эрик Мелконов.

Малыш появился на свет весом всего 1530 граммов. Чтобы спасти жизнь младенцу, его положили в реанимацию. Там, в кювезе, под кислородом - так малыш прибавлял нужные ему граммы. Потом, когда мальчик немного окреп, его перевели в отделение патологии новорожденных. Все это время Алина и ее семья верили, надеялись и ждали.

- И вот нас выписывают. Домой мы едем с сыном вдвоем! Кстати, сейчас он весит уже два с половиной килограмма. Я благодарна врачам за то, что помогли моему мальчику родиться, за то, что стала мамой. Мы с малышом будем вместе ходить на прогулки. Я увижу, как сын пойдет в первый класс, - счастливо улыбнулась молодая мама.

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