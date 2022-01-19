«Наша задача - научить детей думать»: представители школы «Фотон» рассказали о нюансах обучения

Представители школы «Фотон» рассказали о нюансах обучения. Фото: Кристина Круговых

Несмотря на повсеместную диджитализацию, роль людей, которые профессионально работают со словом, только возрастает. О том, как учат и воспитывают будущее поколение, рассказали представители школы «Фотон», которая создана на базе института филологии и журналистики ЮФУ: руководитель отделения дополнительного образования, доцент кафедры английского языка гуманитарных наук Людмила Эллис и руководитель центра профориентации и трудоустройства выпускников Ольга Мирошникова.

Также эксперты рассказали о значимости проектной деятельности в период обучения школьников и почему важно познавать теорию через практику.

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ВОПЛОТИТЬ ИДЕИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОДУКТ»

- Можете немного рассказать о вашем опыте работы?

- Мой опыт больше зарубежный, чем российский. Я более 28 лет прожила в США. Всегда работала со студентами, преподавала английский язык. Приехав в Россию, стала работать в институте. И детские программы, к счастью, оказались моей профессиональной деятельностью здесь. Поскольку у нас в семье тоже дети разных возрастов и поколений, то я почувствовала важность того, что дети должны изучать в школе и как должны готовиться к своей будущей профессиональной жизни, - рассказывает Людмила Владимировна.

- Я же более десяти лет занимаюсь направлением, связанным с профориентацией школьников, поэтому эта тема мне близка. Плюс я больше 15 лет работаю и руковожу приемной кампанией по набору абитуриентов к нам в институт. Естественно, наблюдаю и вижу, как меняются абитуриенты, школьники. И год от года мы видим, что меняются запросы родителей, форма подачи информации, которую они воспринимают адекватно. Поэтому каждый год мы пытаемся привносить что-то новое в нашу профориентационную деятельность, - говорит Ольга Олеговна.

- На каком этапе вас заинтересовала работа не со студентами, а с более младшими ребятами?

- Когда большую популярность стали набирать проекты и проектная деятельность, мы стали практиковать проектные сессии для школьников. Делали их по каждому из направлений - журналистика, реклама и связи с общественностью, филология и лингвистика. И школьники к нам приходили, так как они уже имеют начальную стадию проектного движения, которую просто надо повернуть в нужное русло и придать форму. Проектная деятельность позволяет воплотить их идеи в продукт. И когда ребята видят, что их продукт получает реализацию, для них всегда это очень важно.

ПОЗНАНИЕ ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ

- Давайте подробнее поговорим о школе «Фотон». Какой возраст слушателей и чем она отличается от остальных детских программ и школ, которые есть в Ростове?

- Планируется две группы - 10-12 лет и 13-15. Направлений у нас будет три - журналистика и реклама, литература и иностранный язык. Это будет воскресная школа. Дети будут приходить на занятия один раз в неделю. И они будут иметь возможность выбрать основное направление для себя, а также дополнительное. Мы не ставим перед собой цели подготовить старшеклассников к ЕГЭ или поступлению в вуз. Мы хотим дать классическое гуманитарное образование детям.

Также большой смысл имеет название школы. Фотон - элементарная частица, которая живет, пока движется. И наши ученики должны постоянно постигать что-то новое, а мы будем проводником между знаниями и усвоением. Наша задача состоит в том, чтобы научить детей правильно выбирать каналы получения информации, правильно усваивать информацию. Мы даем погружение в предмет через проектную деятельность, то есть познание теории через практику.

- Если ребенку не хватает сейчас знаний, то как он их будет добирать?

- Мы не оцениваем знания ребенка по тому, как он выполнил домашнее задание. Для нас важен результат проектов, групповых работ. И дети, работая в коллективе, тем самым помогают друг другу. Для нас главное - ребенок, а учитель - помощник. Плюс у нас за каждой группой закреплен куратор.

По формату планирования учебного плана также хотелось добавить. У нас в институте большой конкурс на изучение языков. Да и без языка в любой сфере сейчас очень тяжело, в том числе и в журналистике, и в рекламе. И когда дети выбирают основной модуль «журналистика», то дополнительным уроком они выбирают еще одну дисциплину, которая им близка. Это может быть направление и из рекламы, и из филологии, и из лингвистики. То есть каждый модуль будет взаимодополняемым.

«ГЛАВНОЕ - НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ДУМАТЬ И УЧИТЬСЯ»

- Сколько длятся занятия? И сколько времени в течение недели придется потратить на выполнения ваших домашних заданий, ведь нагрузка в школах тоже велика?

- Дети будут заниматься с обеда по воскресеньям. На основную дисциплину будет отводиться две академические пары. И на дополнительную - еще одна пара. Занятия будут проходить на Пушкинской.

По поводу заданий: отказаться совсем от домашнего задания мы не сможем. И когда у ребенка есть интерес к тому, что он делает, то обычно находится и время.

- А сколько человек в одной группе?

- В группе будет около десяти человек.

- А будут какие-нибудь бонусы при вступительных экзаменах? Поможет ли это ребятам поступить потом в вуз?

- Мы не навязываем им какие-то знания. Они просто учатся думать и учиться. Есть статистика, которая говорит о том, что стобалльники, которые поступают в вузы без конкурсов и вступительных испытаний, мало приспособлены к той среде, которая их ждет в университете. Нам нужны дети, умеющие думать. И даже если у них будет средний балл по ЕГЭ, уже хорошо.

- Когда планируется запустить школу?

- Предположительная дата начала занятий - 6 февраля. Записаться в школу можно на сайте института.

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